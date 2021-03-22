





Компания Genesis показала две механические клавиатуры Thor 380 и Thor 400, которые отличаются необычным поворотным механизмом. С его помощью можно регулировать громкость звука или яркость подсветки. Последняя — полноценная RGB, настраиваемая через собственную утилиту.Представленные модели отличаются типом переключателей: у Thor 380 это Outemu Blue, которые приятно звучат и обеспечивают хорошую тактильную обратную связь. В старшей модели Thor 400 используются линейные переключатели Kailh RED, более громкие и «тяжелые» при нажатии.К компьютеру клавиатуры подключаются при помощи 160-сантиметрового кабеля с разъемом USB-A. Для жесткости в основе клавиатур используется алюминиевая рамка, также есть отсоединяемый упор для рук. Благодаря функциям Anti-Ghosting и N-Key Rollover поддерживается неограниченное количество одновременно нажатых клавиш.Обе клавиатуры поступят в продажу в ближайшее время. За модель Thor 380 попросят 60 долларов (4500 рублей), за Thor 400 — 70 долларов (5200 рублей).