





Электронные книги медленно уходят в прошлое, вытесняемые планшетами и смартфонами. Однако Xiaomi смогла выпустить решение, которое может заинтересовать мобильных книгоманов: компактный ридер называется InkPalm 5 и стоит на площадке коллективного финансирования YouPin всего около 91 доллара (7000 рублей).Ридер может похвастаться 5.2'' e-ink дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей и плотностью в 284 ppi. Электронная книга весит всего 115 грамм и имеет толщину 6.9 мм, и ей можно легко управлять одной рукой. Что касается остального «железа», то новинка использует 4-ядерный CPU и 1 ГБ ОЗУ, встроенный накопитель имеет объем в 32 ГБ.Работает InkPalm 5 на Android 8.1, то есть проблем с выбором «читалок» и форматов не будет. Емкость аккумулятора составляет 1400 мАч, чего с учетом e-ink дисплея хватит на неделю чтения, если не баловаться с подсветкой — она тут, к слову, 24-уровневая с двумя цветами на выбор. Управлять ридером можно как с помощью настраиваемой сенсорной кнопки, так и при помощи дисплея, который может похвастаться стеклом с высоким коэффициентом пропускания света.