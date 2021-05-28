





Мы уже привыкли к тому, что портативные мощные игровые гаджеты — это консоли, а топовые ПК обычно выглядят как большие тяжелые «гробы». Однако Zotac показала, что игровой компьютер может быть очень компактным, представив линейку MAGNUS ONE.В корпусе объемом 8.3 литра и габаритами 265,5 х 126 х 249 мм может быть установлен процессор вплоть до 8-ядерного Core i7-10700 вместе с мощной видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070 с 8 ГБ GDDR6 памяти (разумеется, производства Zotac). Для сравнения, консоль PlayStation 5 имеет габариты 390 х 104 х 260 мм, то есть она ощутимо выше и шире, но немного уже.Из остального «железа» можно выделить возможность установки до 64 ГБ ОЗУ стандарта DDR4-2933, также есть место для одного SATA-накопителя и одного NVMe SSD. Блок питания взят с некоторым запасом: на 500 Вт с сертификатом 80+ Platinum. Для связи с внешним миром можно использовать два Ethernet-порта (на 1 и 2.5 Гбит/с), 4 USB-A 3.1, 4 USB-C, также есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.Увы, ценник на такой barebone (то есть компьютер уровня «частично собери сам») озвучен не был, но скорее всего даже за базовую версию с 6-ядерным Core i5 и RTX 3060 придется отдать не менее $2000 — такова плата за мобильность.