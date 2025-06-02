Проезд на такси подорожает до предела. «Бомбилы» уже потирают ручки

Артем
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Фото: Unsplash

Причина — новый закон о локализации такси.

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По мнению Ирины Зариповой, председателя Общественного Совета по развитию такси, стоимость проезда может увеличиться на 30%. Причиной тому закон о локализации такси, который вступит в силу с марта 2026 года. Согласно постановлению, агрегаторы такси обязаны использовать только определенные марки автомобилей, в связи с чем уже сформировавшиеся автопарки потребуют обновления и реструктуризации.

«Заменить автопарк — дорого. Особенно с учетом текущих условий: высокая ключевая ставка, недоступность льготных лизингов и кредитов, рост цен на обслуживание и запчасти. Вместе с тем парки ожидают затраты на переоснащение СТО, обучение персонала. Все это ляжет на себестоимость бизнеса и будет перекладываться на тарифы. Кроме того, если часть водителей и таксопарков уйдет с рынка, сократится предложение, а это приведет к увеличению времени ожидания такси и росту цен для пассажиров», — комментирует Зарипова.

По мнению экспертов, кроме переоснащения парков, что повлечет за собой уход с рынка некоторых игроков, стоит учесть увеличение расходов на ремонт и простои при его выполнении. Издержки включат в стоимость тарифов и, по сути, локализацию будут оплачивать сами пассажиры. Вопрос только в том, захотят ли они отдать больше денег и пожертвовать комфортом ради поездки на отечественном автомобиле. 

«Велика вероятность, что и без того маленький легальный рынок такси в регионах сожмется до микроскопических размеров, и пассажиропоток окончательно перейдет в сектор «не такси» — к частным водителям на личных автомобилях», — рассуждает руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников.

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Источник:
Автостат
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