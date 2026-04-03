Проезд в Москве стал бесплатным из-за банковского сбоя

3 апреля в Москве произошёл сбой в работе банковских карт при оплате проезда в метро и пригородных поездах. Сотрудники метрополитена вынуждены пропускать пассажиров через турникеты бесплатно, так как терминалы не принимают карты к оплате. По информации сервисов мониторинга, жалобы на проблемы с банковскими сервисами начали поступать около 10 утра по московскому времени, наибольшее количество обращений зафиксировано из Москвы и Московской области.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что причиной неполадок стал банк-эквайер ВТБ, который обслуживает платежи в метро. В ведомстве посоветовали пассажирам оплачивать проезд картами «Тройка», другими проездными билетами или по биометрии. Также в дептрансе заверили, что если денежные средства были списаны при отказе в проходе, они вернутся автоматически в ближайшее время.
Причиной происшествия стал сбой в банковской IT-инфраструктуре, который затронул крупнейшие финансовые учреждения. Клиенты «Сбербанка», ВТБ, «Т-Банка», «Ozon Банка» и некоторых других банков сообщают о невозможности совершать платежи, переводы и пользоваться онлайн-сервисами. В банкоматах некоторых банков невозможно снять наличные, терминалы не работают, также наблюдаются проблемы с оплатой заказов на маркетплейсах и работой «Системы быстрых платежей».
По данным сервиса «Сбой.рф», только на работу «Сбербанка» за короткое время поступили тысячи жалоб. На момент публикации пользователи отправили 1364 жалобы, 35% из них — от жителей Москвы. Люди жалуются на невозможность совершить оплату картой, снять или внести наличные в банкоматах, а также на сбои в мобильном приложении «Сбербанка».
Сбой затронул не только транспортную систему, но и другие сферы. Пушкинский музей предупредил посетителей о перебоях с оплатой услуг в кассах банковскими картами и через «Систему быстрых платежей». В музее посоветовали приобретать билеты заранее на сайте или наличными в кассах. В Белгороде, по сообщениям местных жителей, исчезла возможность безналичной оплаты в продуктовых сетях «Пятёрочка» и «Магнит».