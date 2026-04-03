Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Проезд в Москве стал бесплатным из-за банковского сбоя

Александр

Фото freepik

3 апреля в Москве произошёл сбой в работе банковских карт при оплате проезда в метро и пригородных поездах. Сотрудники метрополитена вынуждены пропускать пассажиров через турникеты бесплатно, так как терминалы не принимают карты к оплате. По информации сервисов мониторинга, жалобы на проблемы с банковскими сервисами начали поступать около 10 утра по московскому времени, наибольшее количество обращений зафиксировано из Москвы и Московской области.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Департамент транспорта Москвы сообщил, что причиной неполадок стал банк-эквайер ВТБ, который обслуживает платежи в метро. В ведомстве посоветовали пассажирам оплачивать проезд картами «Тройка», другими проездными билетами или по биометрии. Также в дептрансе заверили, что если денежные средства были списаны при отказе в проходе, они вернутся автоматически в ближайшее время.


Кадр из видео: Екатерина Шамарова/ТАСС

Причиной происшествия стал сбой в банковской IT-инфраструктуре, который затронул крупнейшие финансовые учреждения. Клиенты «Сбербанка», ВТБ, «Т-Банка», «Ozon Банка» и некоторых других банков сообщают о невозможности совершать платежи, переводы и пользоваться онлайн-сервисами. В банкоматах некоторых банков невозможно снять наличные, терминалы не работают, также наблюдаются проблемы с оплатой заказов на маркетплейсах и работой «Системы быстрых платежей».

По данным сервиса «Сбой.рф», только на работу «Сбербанка» за короткое время поступили тысячи жалоб. На момент публикации пользователи отправили 1364 жалобы, 35% из них — от жителей Москвы. Люди жалуются на невозможность совершить оплату картой, снять или внести наличные в банкоматах, а также на сбои в мобильном приложении «Сбербанка». 

Сбой затронул не только транспортную систему, но и другие сферы. Пушкинский музей предупредил посетителей о перебоях с оплатой услуг в кассах банковскими картами и через «Систему быстрых платежей». В музее посоветовали приобретать билеты заранее на сайте или наличными в кассах. В Белгороде, по сообщениям местных жителей, исчезла возможность безналичной оплаты в продуктовых сетях «Пятёрочка» и «Магнит».
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4400
kardigan
Наибольшее количество это я так понимаю из за плотности населения, остальные регионы не считаются. Тех, которые не смогли купить продукты, оплатить проезд, из за чего кстати было немало стычек.
3 апреля 2026 в 14:48
#
Lord
+673
Lord
Было, было, но как в Москве, бесплатно не накормили. :)
3 апреля 2026 в 15:28
#
+17
Slepoy2.0
Блин, Осозналось как банковского разбоя
3 апреля 2026 в 23:53
#

