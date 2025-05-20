Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает







Дептранс Москвы официально объявил, что с 1 июня 2025 года изменятся тарифы на проезд в столичном городском транспорте. Дептранс Москвы официально объявил, что с 1 июня 2025 года изменятся тарифы на проезд в столичном городском транспорте. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной. Она будет стоить 63 руб., что на 11 руб. выгоднее оплаты по банковской карте и на 4 руб. выгоднее оплаты по билету «Кошелек».

Стоимость билетов по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 руб.

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Поэтому при поездках с использованием нескольких видов транспорта тариф «90 минут» по-прежнему будет наиболее выгодным.

Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в столице остается одной из самых низких среди крупных городов России.

Коротко об изменениях:Кроме того, с 1 июня 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Также на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.Все средства от индексации тарифов будут направлены на улучшение инфраструктуры, открытие новых станций метро, реконструкцию трамвайных линий и многое другое.