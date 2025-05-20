Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает

Фархад

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Дептранс Москвы официально объявил, что с 1 июня 2025 года изменятся тарифы на проезд в столичном городском транспорте.

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Коротко об изменениях:
  • Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной. Она будет стоить 63 руб., что на 11 руб. выгоднее оплаты по банковской карте и на 4 руб. выгоднее оплаты по билету «Кошелек».
  • Стоимость билетов по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 руб.
  • Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Поэтому при поездках с использованием нескольких видов транспорта тариф «90 минут» по-прежнему будет наиболее выгодным.
  • Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в столице остается одной из самых низких среди крупных городов России.

Кроме того, с 1 июня 2025 года изменится стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Также на 2 руб. (с 5 до 7 руб. за участок) будет проиндексирована стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы. Проезд остается бесплатным 70% времени суток в будни, а также в выходные и праздники. Стоимость транзитного проезда не меняется.

Все средства от индексации тарифов будут направлены на улучшение инфраструктуры, открытие новых станций метро, реконструкцию трамвайных линий и многое другое.
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Источник:
Дептранс
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Комментарии

tellurian
+2406
tellurian
Ещё и ЖКХ вырастет на 11%. 🤯🤬с 1 июля
43 минуты назад
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–3
сантехник
А зарплата тоже подорожает в смысле вырастит?
38 минут назад
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+964
Paspartu сантехник
Смотря как с руководством договоришься
36 минут назад
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