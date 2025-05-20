Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает

Дептранс Москвы официально объявил, что с 1 июня 2025 года изменятся тарифы на проезд в столичном городском транспорте.
- Разовая поездка по биометрии остается самой выгодной. Она будет стоить 63 руб., что на 11 руб. выгоднее оплаты по банковской карте и на 4 руб. выгоднее оплаты по билету «Кошелек».
- Стоимость билетов по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4-6 руб.
- Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Поэтому при поездках с использованием нескольких видов транспорта тариф «90 минут» по-прежнему будет наиболее выгодным.
- Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в столице остается одной из самых низких среди крупных городов России.
Все средства от индексации тарифов будут направлены на улучшение инфраструктуры, открытие новых станций метро, реконструкцию трамвайных линий и многое другое.