









Американский фотограф Остин Манн (Austin Mann) протестировал камеру нового iPhone 12 Pro, сделав серию фотографий в Национальном парке Глейшер. Съёмка была проведена в различных режимах, от яркого солнца до ночных условий. По словам Манна, он остался доволен результатом.В новом поколении смартфонов Apple прокачала широкоугольный объектив (26 мм), светосила которого теперь составляет f/1,6 вместо f/1,8. Это означает, что он теперь намного лучше работает при слабом освещении. Ниже представлен снимок, сделанный с 30-секундной выдержкой на штативе при полном отсутствии видимого света. Манн отметил, что во время съемке синий или зеленый цвет были не видны невооруженным взглядом.Вот еще несколько фото в ночном режиме с обновленным широкоугольным объективом:Помимо характеристик при слабом освещении, фотографа также заинтересовала резкость и детализация по всему кадру. Сделав несколько кадров он пришел к выводу, что эти показатели примерно соответствуют iPhone 11 Pro.Манн отметил доступность ночного режима для сверхширокоугольного объектива. Он сообщает, что съёмка при слабом освещении на эту линзу значительно улучшилась. Фотограф сделал несколько кадров в метель незадолго до восхода солнца.В этом году режим Smart РВК получил несколько важных улучшений. По словам фотографа, основная цель этой технологии запечатлеть то, что увидел глаз, и, похоже, что камера iPhone 12 Pro с этим справляется. Обратите внимание на детали в ярких заснеженных вершинах вдалеке.Манн обращает внимание на снимок, который был сделан на широкоугольный объектив, посмотрите, как правильно экспонируются подводные камни на переднем плане.Фотограф сделал этот снимок примерно через 45 минут после захода солнца, было очень пасмурно и мало света. Этот портретный режим с 3-секундной выдержкой. Для получения такого результат Манн использовал свет от экрана iPhone 11 Pro, который держал в другой руке.Также Остин отметил работу датчика LiDAR, который в этом случае отлично сработал.Фотограф отдельно похвалил блокировку экспозиции. Теперь она не возвращается каждый раз в автоматический режим при создании нового снимка. Эта настройка сохраняется для при переключении между объективами и после блокировки iPhone.Помимо всего вышеперечисленного, Остин Манн в своем обзоре отметил возможность интервальной съемки в ночном режиме, приоритет быстрой съёмки, зарядку MagSafe и скорость 5G-соединения для передачи большого количества снимков.Фотограф также составил небольшой список пожеланий. Ему хотелось бы увидеть в камере iPhone более подробную информацию в данных EXIF — это позволяет видеть, что происходит с экспозицией и определять пределы возможностей; опцию, показывающую расстояние до объекта с помощью LiDAR и быстрый сброс настроек экспозиции.