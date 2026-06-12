Прогноз погоды в iOS 27 стал очень полезным: теперь осадки и ветер видно в быстром обзоре

Компания Apple обновила приложение «Погода» в iOS 27, добавив новый способ просмотра почасовых и 10-дневных прогнозов с акцентом на осадки и ветер.В новой версии приложения разработчики изменили структуру отображения данных. Теперь пользователи могут быстрее переключаться между основными типами прогнозов — температурой, осадками и ветром — без необходимости переходить в отдельные разделы. Такой подход делает интерфейс более компактным и позволяет сразу оценить погодную картину на день или неделю вперёд.Главное изменение касается детализации осадков. В iOS 27 можно просматривать вероятность дождя или снега по каждому часу и дню, а также видеть прогнозируемую интенсивность. Аналогично обновлён блок ветра, где отображается скорость с визуальной динамикой, что упрощает восприятие даже сложных погодных условий.Apple также усилила визуальную составляющую приложения. Все данные сопровождаются графиками и анимацией, что делает прогнозы более наглядными и быстрыми для анализа.Обновление уже доступно в бета-версии iOS 27, а финальный релиз ожидается осенью.