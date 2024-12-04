Произошло переобувание: в ChatGPT скоро появится реклама

Фархад



Стартап OpenAI планирует встроить в бесплатную версию популярного чат-бота ChatGPT рекламу, чтобы увеличить свою прибыль.

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В интервью Financial Times финансовый директор OpenAI Сара Фрайар отметила, что «неплатящим пользователям ChatGPT в будущем придётся показывать рекламу», поскольку стоимость поддержания работы серверов ИИ высока. К слову, сама компания OpenAI сейчас оценивается более чем в $150 млрд.

Интересно, что с самого начала создатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорил, что реклама ему в целом не нравится и он будет рассматривать её как «последнее средство» (вероятно, в случае падения компании). Однако сейчас он «разогревается к этой идее».

Интересно, как это в будущем отразится на интеграции ChatGPT в iOS и macOS, в которых с релизом обновлений 18.2 появится возможность перевода запросов на чат-бота.
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Источник:
9to5
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