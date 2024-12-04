Произошло переобувание: в ChatGPT скоро появится реклама







Стартап OpenAI планирует встроить в бесплатную версию популярного чат-бота ChatGPT рекламу, чтобы увеличить свою прибыль. Стартап OpenAI планирует встроить в бесплатную версию популярного чат-бота ChatGPT рекламу, чтобы увеличить свою прибыль. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В интервью Financial Times финансовый директор OpenAI Сара Фрайар отметила, что «неплатящим пользователям ChatGPT в будущем придётся показывать рекламу», поскольку стоимость поддержания работы серверов ИИ высока. К слову, сама компания OpenAI сейчас оценивается более чем в $150 млрд.Интересно, что с самого начала создатель и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман говорил, что реклама ему в целом не нравится и он будет рассматривать её как «последнее средство» (вероятно, в случае падения компании). Однако сейчас он «разогревается к этой идее».Интересно, как это в будущем отразится на интеграции ChatGPT в iOS и macOS, в которых с релизом обновлений 18.2 появится возможность перевода запросов на чат-бота.