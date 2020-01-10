Производитель акустических систем Sonos подал в суд на Google. Компанию обвинили в краже технологий и нарушении патентов. Истец требует запретить продажу колонок, смартфонов и ноутбуков Google в США, а также компенсацию.



По словам Sonos, Google впервые нарушила их патенты в 2015 году, выпустив устройство Chromecast Audio. Поисковый гигант после кражи технологий использовал свою доминирующие положение, чтобы «наводнить» рынок своей продукцией, об этом сообщается в судебном иске. У Sonos в США более 750 патентов на различные аудиотехнологии.



Генеральный директор Sonos Патрик Спенс сообщил, что Google осознано скопировала запатентованную технологию для создания своих устройств. Несмотря на то, что Google остается важным партнером для Sonos, у них не получилось мирно урегулировать конфликт.



Представитель Google заявил, что компания «разочарована судебным разбирательством, вместо продолжения переговоров» и будет оспаривать претензии истца. По словам представителей Sonos, они направляли в Google неоднократно уведомления о нарушении патентов, начиная с 2016 года. Напомним, компании начали сотрудничать в 2013 году, позволив пользователям управлять музыкой на устройствах с помощью приложения Google Play Music.





