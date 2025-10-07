Производители смартфонов готовятся лишить нас последнего бесплатного элемента. Встречайте в 2026 году

Производители смартфонов готовятся убрать из комплекта кабель питания. Об этом пишет Android Autority.
Источник утверждает, что в ближайшие несколько лет стоит ожидать постепенного отказа вендоров смартфонов от кабеля в комплекте. Решение могут аргументировать максимально благородно (например, заботой об экологии), но на самом деле очевидно, что производителю просто выгоднее продать вам кабель отдельно.
Любопытно, что тенденцию массового отказа от блоков питания в комплекте запустила Apple в 2020 году. Прямо сейчас «яблочная» компания уже убрала кабель из коробки AirPods. Если это случится и с iPhone, то примеру Apple однозначно последуют и другие производители.