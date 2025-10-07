Производители смартфонов готовятся лишить нас последнего бесплатного элемента. Встречайте в 2026 году

Олег

iPhone 11


Производители смартфонов готовятся убрать из комплекта кабель питания. Об этом пишет Android Autority.

Согласно источнику, на Reddit появилось неприятное сообщение от покупателя свеженького Sony Xperia 10 VII. Форумчанин сообщил, что в коробке со смартфоном отсутствовал зарядный USB-кабель, причем на самой упаковке это было указано. Похоже, японский бренд решил прощупать новый виток удешевления производства.

Источник утверждает, что в ближайшие несколько лет стоит ожидать постепенного отказа вендоров смартфонов от кабеля в комплекте. Решение могут аргументировать максимально благородно (например, заботой об экологии), но на самом деле очевидно, что производителю просто выгоднее продать вам кабель отдельно.

Любопытно, что тенденцию массового отказа от блоков питания в комплекте запустила Apple в 2020 году. Прямо сейчас «яблочная» компания уже убрала кабель из коробки AirPods. Если это случится и с iPhone, то примеру Apple однозначно последуют и другие производители. 

Источник:
Android Autority
Рекомендации

Комментарии

Gabriel
Кабель тоже уберут в этом нет сомнений.
2 часа назад в 14:39
Anatoly076
Anatoly076
Короче шёл, 2035 год. Айфон 35 был презентован в виде «кучки запчастей»! Гениально было то, что пользователи могли сами выбрать комплектующие своего будущего смартфона, тип оперативки, технологию дисплея, процессор, АКБ. За отдельную плату из этой горы запчастей официальный дилер мог бы собрать для вас смартфон.

Анонсом стал выбор ОС для установки. «Чистый смартфон» стоит дешевле.

Особенно для тех кто не выбирает рингтоны — можно отказаться от динамиков вовсе, т.к. аирподс 12 про Макс + навсегда вросли в уши 👂 пользователей (сами их чистят, усиливают звук, убирают посторонние шумы и т.д.).

Отдельной функцией является выбор камер и их количества. Для тех кто фоткает записки и объявления, текст комплектуем 12 МП и все. Для блогеров ширма на 48, а для путешественников все 24 линзы с шагом от 1 МП до 48 МП.

🤣🤣🤣🤣🤣. Вот тут будет экономия. Запчасти сразу пользователю можно будет направлять.
2 часа назад в 14:58
iguana Anatoly076
Бери выше — пришел в магаз,а тебе там лицу на извлечение ископаемых из недр,нарыл,принес на производство,там наклепали исходя из запросов)
32 минуты назад
tellurian
+2654
tellurian
Максимизация прибыли при снижении издержек.
Заботой о пользователях и природе тут и не пахнет.
Капитализм (с).
2 часа назад в 15:25
YABLOKOFON
+352
YABLOKOFON
Зато мукулатурки рекламной насыпят в коробку “экологично"
час назад в 16:13
Вася Вотафаков
+6393
Вася Вотафаков
Кабель стоит 3-5$. Нормальный. В оплетке. На повседневку. А не то овно которое эпол кладет в коробку. Биоразлагаемое …
55 минут назад
