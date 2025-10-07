Производители смартфонов готовятся лишить нас последнего бесплатного элемента. Встречайте в 2026 году



Производители смартфонов готовятся убрать из комплекта кабель питания. Об этом пишет Android Autority.

Согласно источнику, на Reddit появилось неприятное сообщение от покупателя свеженького Sony Xperia 10 VII. Форумчанин сообщил, что в коробке со смартфоном отсутствовал зарядный USB-кабель, причем на самой упаковке это было указано. Похоже, японский бренд решил прощупать новый виток удешевления производства.Источник утверждает, что в ближайшие несколько лет стоит ожидать постепенного отказа вендоров смартфонов от кабеля в комплекте. Решение могут аргументировать максимально благородно (например, заботой об экологии), но на самом деле очевидно, что производителю просто выгоднее продать вам кабель отдельно.Любопытно, что тенденцию массового отказа от блоков питания в комплекте запустила Apple в 2020 году. Прямо сейчас «яблочная» компания уже убрала кабель из коробки AirPods. Если это случится и с iPhone, то примеру Apple однозначно последуют и другие производители.