Производители USB-флешек нашли идеальный способ обманывать покупателей и активно его используют





Flash-накопитель — полезная вещь для хранения, передачи и переноса данных. Однако многие ноутбуки сегодня уже не имеют полноразмерного порта USB-A, да и планшеты со смартфонами давно умеют работать с внешними накопителями. И для использования старых флешек приходится применять адаптеры или хабы. Либо же сменить накопитель на более современный со штекером USB-С — заодно и скорость передачи данных подымется. На этом этапе вы можете сильно удивиться.

Дело в том, что флешки с Type-С почему-то стоят дороже, но не дают никакого преимущества, кроме физической совместимости с портом. Производители нашли идеальную хитрость: поскольку в умах простых пользователей USB-С обычно ассоциируется с высокой скоростью, вендоры начали ставить на свои флешки такие штекеры и гордую маркировку Type-С, с соответствующим повышением ценника. При этом скоростные характеристики не меняются — внутри зачастую скрывается «старый-добрый» USB 2.0.Чтобы не попасться на эту хитрость, смотрите не на совместимость флешки с портом, а на тип его USB-шины. Для более-менее быстрой передачи данных версия должна быть не ниже USB 3, а лучше USB 3.2. Также стоит обратить внимание на бренд: малоизвестные и безымянные производители зачастую пишут недостоверные характеристики и продают старое железо под видом высокоскоростного с надеждой, что покупателю будет неохота делать возврат.