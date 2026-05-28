Прокачайте док-панель в своём Samsung Galaxy. Вот как увеличить количество избранных приложений в One UI 8.5

обновить смартфон до One UI 8.5;

установить свежие патчи безопасности;

обновить Galaxy Store;

скачать GoodLock;

установить модуль Home Up внутри GoodLock.

Откройте приложение GoodLock и перейдите в модуль Home Up;

Включите тумблер и откройте раздел Home Screen;

Найдите пункт Favorites Max Count — именно он отвечает за максимальное количество приложений в нижнем доке;

Выберите нужное значение (зависит от модели смартфона макс — 9-12 приложений);

Вернитесь на главный экран и просто перетащите нужные приложения в нижний док;

Готово!

Продолжаем делиться полезными функциями One UI, которые реально улучшают пользовательский опыт на Samsung Galaxy. Сегодня расскажем, как увеличить количество приложений в нижнем доке в One UI 8.5 через GoodLock. Это особенно полезно, если стандартных 4-5 иконок вам уже не хватает, а забивать весь рабочий стол приложениями не хочется. К счастью, Samsung позволяет гибко настроить интерфейс буквально за пару минут.Зачем это вообще нужно? Всё просто — док-панель остается на экране постоянно, независимо от того, на какой странице рабочего стола вы находитесь. Именно туда логичнее всего выносить самые важные приложения: Telegram, камеру, браузер, галерею, YouTube, музыку, заметки и другие утилиты, которыми вы пользуетесь регулярно. А с увеличенным количеством слотов смартфон становится банально удобнее — меньше свайпов, меньше хаоса на рабочем столе и быстрее доступ к нужным приложениям.Особенно полезна эта функция любителям минимализма и красивых обоев. Например, если вы поставили анимацию на рабочий стол, значки выше дока могут её перекрывать. А через GoodLock это можно решить.Но перед настройкой нужно соблюсти несколько условий:После этого можно переходить к настройке:Оптимальным вариантом обычно считается 7 или 9 иконок — так интерфейс останется аккуратным и читаемым, но при этом станет намного функциональнее.Дополнительно через Home Up можно изменить сетку рабочего стола, размер папок, анимации открытия приложений и даже внешний вид панели задач. Но главное — не перебарщивать с кастомизацией, чтобы смартфон не стал похож на китайскую оболочку из начала 2000-х.