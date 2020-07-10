Утилита PowerToys появилась еще в прошлом веке для Windows 95, и предназначена она была для опытных пользователей, которые хотели расширить достаточно бедный тогда функционал системы. В дальнейшем компания Microsoft адаптировала ее под Windows XP, а дальше утилита, в общем и целом, потеряла смысл: какая-то часть ее первоначального функционала перекочевала в настройки системы, какая-то часть стала ненужной, какую-то взяли на себя сторонние более популярные утилиты.
Однако недавно Microsoft вспомнила о PowerToys и решила вернуть ее в Windows 10, при этом сделав ее не убер-утилитой для гиков с десятилетним стажем, а удобной программой для всех, кому хочется чуть больше возможностей от системы, чем она может дать. Скачать ее можно бесплатно на GitHub, там же есть ее исходный код.
Единственный существенный минус этой утилиты — она на английском языке. Впрочем, каких-то сверхсложных терминов там нет, и школьного курса вполне хватит для понимания ее настроек. Но, в любом случае, сегодня мы расскажем вам, на что PowerToys способна, разумеется на русском языке.
FancyZones — настраиваем работу с несколькими программами на одном экране
По умолчанию Windows 10 умеет работать сразу с несколькими активными приложениями на одном экране — достаточно перетянуть одно из них в угол или к краю экрана, и система предложит подстроить под него остальные программы:
В разделе FancyZones в PowerToys можно настроить эту возможность куда глобальнее. Например, запустив Zones Editor можно выбрать один из готовых шаблонов отображения нескольких программ вместе (причем можно выбрать и их количество), а также при желании сделать собственный:
После выбора шаблона вам достаточно будет зажать Shift и перетащить окно программы в любую из помеченных областей:
Также, при желании, в настройках FancyZones можно включить опцию, которая позволит быстро «раскидывать» программы по экрану нажатием на Win+стрелку:
Там же есть и более узкие настройки, такие как сохранение окон программ в выбранных зонах при изменении разрешения экрана и работа этой фишки в системах с несколькими мониторами.
File Explorer Preview — включение предпросмотра SVG и MD-файлов
Собственно, название пункта уже все объясняет: если вы работаете с векторной графикой, то включение предпросмотра изображений в формате SVG может быть полезно. Аналогично, если вы используете язык Markdown для продвинутой работы с текстом, то включите опцию предпросмотра MD-файлов — в таком случае в превью Проводника они будут отображаться с форматированием текста.
Image Resizer — быстро меняем размер картинок
Временами нужно быстро «перегнать» тяжелые и большие фото с камеры или смартфона в более удобоваримый формат для, например, загрузки на форум в интернете. Для этого и понадобится функция Image Resizer. В настройках PowerToys можно добавить нужное разрешение получаемых картинок, там же есть и предустановленные профили:
Также ниже есть настройка качества получаемых на выходе изображений.
После этого достаточно выделить в проводнике одно или несколько фото, нажать на них правой кнопкой мыши > Изменение размеров изображений, после чего в открывшемся окне выбрать нужный формат:
Keyboard Manager — переназначение клавиш
Временами бывает так, что на клавиатуре залипает или не работает важная клавиша, а купить новую клавиатуру возможности нет (особенно если такая проблема появляется на ноутбуке). Также иногда хочется назначить «ненужные» клавиши типа Home или End на что-то более полезное. И вот для этого и нужен Keyboard Manager.
Опция «Remap Keys» позволяет переназначить одну клавишу, а «Remap shortcuts» — сочетания клавиш:
Power Rename — массовое переименование файлов
Вот этой функции действительно временами не хватает в Проводнике, особенно если учесть, что в Finder на macOS она есть. PowerToys позволяет исправить этот досадный недостаток. Итак, выделите нужные объекты, нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите опцию PowerRename, после чего откроется окно с настройками переименования:
Тут все просто: в строку «Search for» нужно написать текст, который вы хотите заменить в названиях файлов или папок, в строку «Replace» — на что вы хотите его заменить. Также ниже есть много дополнительных настроек: например, «Case sensitive» сделает ввод текста чувствительным к регистру, «Exclude files» позволит переименовывать только папки, а «Exclude folders» — только файлы.
PowerToys Run — Spotlight, ты ли это?
Spotlight — удобный поиск на macOS, вызываемый нажатием пары клавиш и работающий по всей системе и даже с интернетом. В Windows же встроенный поиск имеет куда более урезанный функционал, и если вам его мало, то PowerToys Run вам придется по душе.
Посудите сами — он также вызывается нажатием на две клавиши (Alt+Пробел, при желании сочетание меняется в настройках), и умеет искать как по файлам, так и по приложениям и даже открытым вкладкам в браузере (причем не только в Edge):
Короче говоря, такой поиск Microsoft точно стоит встроить в Windows 10.
Shortcut Guide — самые популярные сочетания клавиш в Windows
Далеко не все знают, что в Windows существует несколько десятков удобных сочетаний клавиш. Да, конечно, основные типа Crtl+C/V знают многие, но есть и множество других: например, Win+L быстро заблокирует ваш ПК, а Win+D покажет рабочий стол. Конечно, сразу же запомнить все полезные шорткаты сложно, поэтому Microsoft встроила в PowerToys напоминание о них под названием Srortcut Guide, которое вызывается долгим нажатием на кнопку Win:
При желании, в настройках PowerToys можно задать длительность нажатия и прозрачность окна подсказки, или вовсе отключить эту функцию, если она вам мешает.
В итоге, как видите, эта утилита оказывается достаточно полезной для тех, кто хотя бы немного работает за ПК. Более того, Microsoft постоянно развивает ее и добавляет новые фишки, так что время от времени, когда их снова накопится достаточно много, я о них расскажу.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru