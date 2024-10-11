Пропал режим модема на iPhone, как починить?

Наверняка у каждого такое бывало: по привычке идешь в «Настройки» iOS, чтобы раздать интернет другу или на другие свои устройства, а нужная строка внезапно отсутствует. А еще режим модема может пропасть или «сломаться», когда вы устанавливаете новую сим-карту, или же просто включаете второй номер в двухсимочном аппарате. В любом из этих случаев строчка «Режим модема» пропадает из настроек iPhone, и включить его невозможно.
Чтобы исправить положение, нужно сделать одну простую настройку:
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
- Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
- Тапните на сим-карту, на которой не работает раздача
- Включите её и выберите пункт «Сотовая сеть передачи данных»
- Прокрутите страницу в самый низ
- В блоке «Режим модема» впишите слово internet в строку APN
- Если режим модема не появился, включите и выключите авиарежим.
Готово! Теперь можно снова весело расходовать мобильный трафик с одного номера на нескольких девайсах.