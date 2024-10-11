Пропал режим модема на iPhone, как починить?

Олег

Режим модема


Наверняка у каждого такое бывало: по привычке идешь в «Настройки» iOS, чтобы раздать интернет другу или на другие свои устройства, а нужная строка внезапно отсутствует. А еще режим модема может пропасть или «сломаться», когда вы устанавливаете новую сим-карту, или же просто включаете второй номер в двухсимочном аппарате. В любом из этих случаев строчка «Режим модема» пропадает из настроек iPhone, и включить его невозможно.

Чтобы исправить положение, нужно сделать одну простую настройку:

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  • Откройте «Настройки» → «Сотовая связь»
  • Тапните на сим-карту, на которой не работает раздача
  • Включите её и выберите пункт «Сотовая сеть передачи данных»
  • Прокрутите страницу в самый низ
  • В блоке «Режим модема» впишите слово internet в строку APN
  • Если режим модема не появился, включите и выключите авиарежим.
iOS

Готово! Теперь можно снова весело расходовать мобильный трафик с одного номера на нескольких девайсах. 

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Комментарии

kardigan
+3739
kardigan
Такое было , когда купил 14-й. Режима модема там не было. Поставил, появился. Иногда раздаю инет, благо сижу на старом тарифе с безлимитным интернетом) а сколько раз его оператор пытался отжать…
Сегодня в 07:49
#
+677
pincher
Вообще на разных операторах по-разному и по-разному надо прописывать… недавно с этим столкнулся. Кстати на tele2 надо обязательно прописать ещё и строку интернет, а не только режим модема. На МТС достаточно только режим модема
Сегодня в 08:15
#
tellurian
+1948
tellurian
У разных операторов разные настройки.
Нужно их прописать и всё.
Сегодня в 11:44
#
+63
Gntlmn Mthfcng
Так в итоге не понятно работает ли VoLte на 14-16 айфонах? По логике при звонке lte должно уходить в 3g или 2g. Но по факту этого не происходит. То есть функция все-таки скрыто, но работает в РФ?
Сегодня в 13:28
#
tellurian
+1948
tellurian Gntlmn Mthfcng
Работает.
Не работает VoWiFI у всех в России с 14 серии.
Сегодня в 14:31
#

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