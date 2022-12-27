iPhone 14 Apple

Прорывная функция iPhone 14 опасна для людей, хотя должна их спасать. Бессильна даже Apple

Олег

iPhone 14


В сети продолжают появляться жалобы на новую функцию линейки iPhone 14 — обнаружение аварий. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы уже рассказывали, что обнаружение ДТП в iPhone 14 часто ведет себя чересчур бдительно и подает ложные сигналы SOS в ситуациях, когда с владельцем смартфона ничего особенного не случилось. Чиновники жаловались, что на ложные вызовы тратятся средства из бюджета и просили Apple исправить ситуацию.

В описании к релизу iOS 16.1.2 было указано, что обновление исправляет некорректную работу функции обнаружения аварий. Однако практика показывает, что практически ничего не изменилось: ложные вызовы всё так же регулярно поступают со смартфонов Apple. Теперь жаловаться на эту фишку начали сами работники экстренных служб.

Согласно источнику, на прошедшей неделе центры 911 в штате Колорадо, США получили лавину ложных сигналов от владельцев iPhone 14 и Apple Watch Ultra, которые катаются на лыжах и падают с них — устройства ошибочно принимают виражи на спусках и легкие падения за ДТП. «В минувшие выходные диспетчеры Центра экстренной помощи округа Саммит получили 71 автоматическое уведомление о столкновении с iPhone и часов Apple лыжников в четырех горнолыжных зонах округа. Ни один из них не был аварийным», — сообщают спасатели.

Всё это не просто приносит неудобства — сотрудники экстренных служб отмечают, что команды спасателей без конца выезжают к лыжникам, при этом пропуская или задерживаясь к реальным пострадавшим от ЧП. В результате забавный баг смартфона может стоить кому-то здоровья или жизни.

Компания Apple пока не комментировала эти жалобы. Неизвестно, сможет ли она еще больше увеличить точность срабатывания функции, или же все возможные изменения были внесены в последнем апдейте iOS. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Стоит ли покупать iPhone в России в 2023 году? Всё что нужно знать о санкциях, ремонте, App Store и Apple Pay
Apple ухудшила качество связи на iPhone 14 в России
iPhone 14 Pro лишился передовой технологии прямо перед выходом
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций
«Тинькофф-банк» очень помог тем, кто уехал в Белоруссию и Казахстан
Молодежь нашла поисковик, который лучше Google и «Яндекса»

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+125
lokky
А можно список "погубленных" людей? Сколько их, кстати? Десятки или счет пошел на тысячи?
2 часа назад в 09:57
#
Купить рекламу