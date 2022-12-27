Прорывная функция iPhone 14 опасна для людей, хотя должна их спасать. Бессильна даже Apple

В сети продолжают появляться жалобы на новую функцию линейки iPhone 14 — обнаружение аварий. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы уже рассказывали, что обнаружение ДТП в iPhone 14 часто ведет себя чересчур бдительно и подает ложные сигналы SOS в ситуациях, когда с владельцем смартфона ничего особенного не случилось. Чиновники жаловались, что на ложные вызовы тратятся средства из бюджета и просили Apple исправить ситуацию.
В описании к релизу iOS 16.1.2 было указано, что обновление исправляет некорректную работу функции обнаружения аварий. Однако практика показывает, что практически ничего не изменилось: ложные вызовы всё так же регулярно поступают со смартфонов Apple. Теперь жаловаться на эту фишку начали сами работники экстренных служб.
Согласно источнику, на прошедшей неделе центры 911 в штате Колорадо, США получили лавину ложных сигналов от владельцев iPhone 14 и Apple Watch Ultra, которые катаются на лыжах и падают с них — устройства ошибочно принимают виражи на спусках и легкие падения за ДТП. «В минувшие выходные диспетчеры Центра экстренной помощи округа Саммит получили 71 автоматическое уведомление о столкновении с iPhone и часов Apple лыжников в четырех горнолыжных зонах округа. Ни один из них не был аварийным», — сообщают спасатели.
Всё это не просто приносит неудобства — сотрудники экстренных служб отмечают, что команды спасателей без конца выезжают к лыжникам, при этом пропуская или задерживаясь к реальным пострадавшим от ЧП. В результате забавный баг смартфона может стоить кому-то здоровья или жизни.
Компания Apple пока не комментировала эти жалобы. Неизвестно, сможет ли она еще больше увеличить точность срабатывания функции, или же все возможные изменения были внесены в последнем апдейте iOS.
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