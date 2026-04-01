Прощаемся: операторы начали отключать пополнение Apple ID с баланса SIM-карт

Российские мобильные операторы закрыли возможность оплаты сервисов Apple с мобильного телефона. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Информация о грядущем ограничении попала в СМИ совсем недавно. В качестве причины для отключения оплаты и пополнения Apple ID с баланса симки приводилось «принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store», однако позже сообщалось, что запрет вводится в рамках борьбы с платными сервисами для смены виртуального местоположения.
«Оплата по мобильному телефону временно недоступна. Попробуйте еще раз позднее», — такой баннер появляется при попытке пополнить Apple ID с сим-карты 1 апреля 2026 года.
Об указании «сверху» в адрес «МегаФона», «Билайна», МТС и Т2 писал РБК. Позже и сами операторы разослали клиентам в СМС предупреждение, что вскоре оплата будет отключена, и посоветовали пополнить Apple ID впрок. Теперь в РФ остался лишь один способ покупать приложения в App Store и оплачивать подписки Apple и сторонних сервисов с iPhone — коды подарочных карт, которые обычно продаются со значительной наценкой.