Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Прощаемся: операторы начали отключать пополнение Apple ID с баланса SIM-карт

Олег


Российские мобильные операторы закрыли возможность оплаты сервисов Apple с мобильного телефона. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Информация о грядущем ограничении попала в СМИ совсем недавно. В качестве причины для отключения оплаты и пополнения Apple ID с баланса симки приводилось «принуждение Apple к возвращению российских приложений в App Store», однако позже сообщалось, что запрет вводится в рамках борьбы с платными сервисами для смены виртуального местоположения. 

«Оплата по мобильному телефону временно недоступна. Попробуйте еще раз позднее», — такой баннер появляется при попытке пополнить Apple ID с сим-карты 1 апреля 2026 года. 

Об указании «сверху» в адрес «МегаФона», «Билайна», МТС и Т2 писал РБК. Позже и сами операторы разослали клиентам в СМС предупреждение, что вскоре оплата будет отключена, и посоветовали пополнить Apple ID впрок. Теперь в РФ остался лишь один способ покупать приложения в App Store и оплачивать подписки Apple и сторонних сервисов с iPhone — коды подарочных карт, которые обычно продаются со значительной наценкой. 

Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+479
YABLOKOFON
Спасибо любимое государство за очередную заботу о гражданах 🤬
1 апреля 2026 в 12:52
#
YABLOKOFON
+479
YABLOKOFON
А барыги наплодили гифтов и продают 600₽ за 10к
1 апреля 2026 в 12:53
#
Anatoly076
+378
Anatoly076
Ну что?! Пошли осваивать маркет от операционных систем Red, Аврора, и т.д. 🤣🤣🤣?

Капец, если честно. Доля российских покупок в сторе просто ничтожная. Неужели там в гос думе считают, что они заметят отток 0,00000000001% от общей выручки? 🤯🤯🤯
1 апреля 2026 в 13:04
#
kardigan
+4400
kardigan
Успел закинуть бабло в учётку, думаю на пару лет точно хватит, если не тратить на всякую херь, типа сервисов музыки и т.п мути. Главное хранилище.

1 апреля 2026 в 14:08
#
+62
nomer010
Вы держитесь там, всего вам хорошего и хорошего настроения 😃
1 апреля 2026 в 20:00
#
+62
nomer010 nomer010
Мля, хотел прикрепить скрин свой баланс на 40 косарей. Выебон не удался, ну и йух с вами, у меня все хорошо, а вам всего хорошего 🤣
1 апреля 2026 в 20:02
#

Читайте также