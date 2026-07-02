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Прощаемся с дешевым Wildberries с 7 июля: топливный кризис добрался до маркетплейса

Олег


Wildberries меняет условия для продавцов и повышает комиссии за свои услуги с 7 июля из-за резкого удорожания топлива. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, степень повышения комиссии зависит от типа товаров и самого продавца. Больше всего изменения ударят по селлерам, которые используют площадку как витрину и сами доставляют заказы курьерами или через самовывоз — для них сборы вырастут сразу на 20 процентных пунктов. Для тех, кто торгует со своего склада, комиссия поднимется на 6 процентных пунктов, а при отправке со склада самого маркетплейса — на 5. В некоторых товарных группах ставки обещают снизить или оставить прежними.

Очевидно, что такое решение снизит прибыль продавцов, которые захотят переложить новые расходы на плечи покупателей. Сейчас общие расходы продавцов на онлайн-площадках с учетом хранения, рекламы и возвратов уже составляют от половины до двух третей их выручки. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», прогнозируют подорожание почти 90% товаров на платформе, а также отток самих продавцов.
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Источник:
Коммерсантъ
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