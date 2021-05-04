





Adobe Flash, ставший крайне популярным в нулевые с активным развитием интернета, в последние 5 лет стал уже мало кому нужным: видеоплееры перешли на HTML5, вместо flash-анимаций мы смотрим GIF, да и мультики давно уже не рисуются на детище от Adobe, ибо проблема экономии трафика так остро давно уже не стоит.Поэтому не удивительно, что в последние несколько лет Flash активно удаляют из большинства поддерживаемых систем и браузеров, более того — сама Adobe заявила, что поддержка этой технологии окончательно завершена 31 декабря 2020 года. Поэтому не удивительно, что Microsoft занялась чисткой своих продуктов от Flash еще в начале года — тогда его поддержку потеряли браузеры Edge и Internet Explorer 11.Однако Windows 10 до сих пор поддерживает эту технологию, и изначально Microsoft хотела окончательно вырезать Flash из системы с апдейтом KB4577586, который вышел в конце апреля. Но, по неизвестным причинам, компания решила перенести «убийство» Flash, и по новой дорожной карте обновлений отказ от этой технологии произойдет с новым крупным апдейтом системы под названием 21H1 (May 2021 Update).Оно выйдет в ближайшие недели, и скорее всего будет доступно всем пользователям текущей версии 20H2 для установки к июлю. При этом Microsoft предупреждает, что после установки майского апдейта любая работа Flash-плеера в Windows 10 станет невозможной, в том числе перестанет работать весь сторонний софт, который опирался на эту технологию.