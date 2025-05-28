Прощай, iPhone: уйти с iOS на Android станет проще

Артем
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Новая функция, обнаруженная в «бете» андроида, обещает облегчить жизнь тысячам пользователей. Что именно готовит Google, и причем тут iOS 19?

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Похоже, Google совместно с Apple готовит настоящий прорыв для пользователей, которые решат уйти с iPhone на Android. В бета-версии Android 16 обнаружены новые строки в приложении Google SIM Manager. Появление новой функции «Перенос на Android» позволит самостоятельно перенести eSIM на другую платформу. Кроме того, данные намекают, что соответствующая настройка появится в iOS.

Если верить коду приложения, перенести виртуальную «симку» можно будет только с iOS 19 на Android 16. Это значительно упростит процесс миграции между экосистемами, достаточно отсканировать предложенный QR-код. Сейчас при таком переходе приходится обращаться к оператору.
Ожидается, что Apple расскажет о новых возможностях iOS 19 на WWDC в июне, а их полноценный релиз состоится осенью.
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Источник:
Android Authority
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