Прощай, iPhone: уйти с iOS на Android станет проще

Новая функция, обнаруженная в «бете» андроида, обещает облегчить жизнь тысячам пользователей. Что именно готовит Google, и причем тут iOS 19?
Если верить коду приложения, перенести виртуальную «симку» можно будет только с iOS 19 на Android 16. Это значительно упростит процесс миграции между экосистемами, достаточно отсканировать предложенный QR-код. Сейчас при таком переходе приходится обращаться к оператору.
Ожидается, что Apple расскажет о новых возможностях iOS 19 на WWDC в июне, а их полноценный релиз состоится осенью.
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