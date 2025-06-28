Прощай, компактность: базовый iPhone 17 слегка подрастёт

Фархад

17

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station заявил в Weibo, что будущий базовый iPhone 17 станет немного больше прошлогоднего iPhone 16.

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По словам инсайдера, самая младшая модель линейки iPhone 17 получит 6,3-дюймовый дисплей. Это слегка больше 6,1-дюймового экрана в iPhone 16, но именно по этой причине чехлы от прошлогодней модели не подойдут к новинке, хотя общий дизайн и расположение камер сохранится.

В прошлом месяце вице-президент Counterpoint Research Росс Янг также заявил, что базовая модель iPhone 17 будет оснащена 6,3-дюймовым OLED-дисплеем. Он также представил разбивку по габаритам экранов всей серии:
  • iPhone 17 — 6,3 дюйма;
  • iPhone 17 Air — 6,6 дюйма;
  • iPhone 17 Pro — 6,3 дюйма;
  • iPhone 17 Pro Max — 6,9 дюйма.


Помимо большего дисплея, базовый iPhone 17 получит прошлогодний чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти. Главным нововведением станет дисплей с развёрткой 120 Гц и фронтальная камера на 24 Мп.

Ожидается, что Apple представит серию iPhone 17 в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+1
maikl120960
пора переходить на Samsung
Сегодня в 12:00
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Yuri Konst
+73
Yuri Konst maikl120960
Щас тебя культисты калом закидают)
час назад в 14:06
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+1063
iron-i
Компактность? Ее уж как лет 7 нет)
47 минут назад
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