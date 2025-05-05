Прощайте, пароли: Microsoft предлагает новый способ защиты аккаунтов

Артем
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Пока предложение действует только для новых «учеток».

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Об этом пишет издание Bleeping Computers. Теперь новые аккаунты Microsoft не будут предлагать создание паролей для входа в систему. Вместо этого пользователям предложат другие варианты защиты: push-уведомления, ключи доступа, сканирование отпечатков пальца либо лица. 

В существующих аккаунтах пароли сохранятся, но Microsoft настаивает выбрать альтернативный способ и удалить пароль в настройках.

«У новых пользователей будет несколько вариантов для входа в свою учетную запись, им больше никогда не нужно будет регистрировать пароль. Пользователи с существующими аккаунтами смогут зайти в настройки своей учетной записи, чтобы удалить свой пароль», — уточнил Васу Джаккал, корпоративный вице-президент по безопасности Microsoft.
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Источник:
Bleepeng computer
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