Прощайте, узкие смартфоны? Инсайдеры объявили эру широкого формата

Большинство современных смартфонов используют вытянутые экраны с соотношением сторон около 19,5:9. Такой формат появился благодаря стремлению увеличить диагональ дисплея, сохранив удобный корпус для удержания одной рукой. Однако ситуация может измениться уже в ближайшие полгода, поскольку производители начинают экспериментировать с более широкими панелями формата 16:10.Сейчас такие экраны встречаются у складных смартфонов. Например, новый Samsung Galaxy Z Fold 8 предложил более удобный для просмотра контента формат. Ранее мы уже видели нечто похожее в Huawei Pura X Max, а уже скоро выйдет и складной iPhone Ultra с широким экраном. Но на этом не всё. Многие бренды готовят обычные моноблоки с необычными дисплеями.Одним из первых производителей, который может попробовать такой формат в обычном смартфоне, называют Oppo. В сети появился тизер возможного Oppo Find W с широким дисплеем, однако сам инсайдер Ice Universe отметил, что картинка не относится к официальным промо. По слухам, устройство может получить экран размером около 6,3-6,4 дюйма с соотношением сторон 16:10 и выйти в начале 2027 года.Интересно, что Oppo уже экспериментировала с необычными форматами. Например, складной Find N2 отличался более широким внешним экраном по сравнению с конкурентами от Samsung, которые тогда делали ставку на очень вытянутые панели.Главное преимущество более широкого дисплея — удобство просмотра видео, работы с документами и игр. Однако у такого решения есть и минусы: пользоваться смартфоном одной рукой станет сложнее, а корпус может стать заметно шире.Скорее всего, бум широких смартфонов придётся на первую половину 2027 года.