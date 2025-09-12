Проще новый купить: названы официальные цены на ремонт iPhone Air







Компания Компания Apple наконец-то раскрыла стоимость негарантийного ремонта всех моделей iPhone 17 и iPhone Air в преддверии скорого старта продаж новинок на следующей неделе.

Треснувший экран (только передняя часть) — $329;

Повреждение заднего стекла — $159;

Треснувший экран и заднее стекло — $419;

Аккумулятор — $119;

Задняя камера — $169;

Другие повреждения — $699.

Треснувший экран (только передняя часть) — $379;

Повреждение заднего стекла — $159;

Треснувший экран и заднее стекло — $469;

Аккумулятор — $119;

Задняя камера — $249;

Другие повреждения — $799.

Из хороших новостей — стоимость замены аккумулятора для последних моделей iPhone в США не увеличилась. Apple просит всё те же $119 за замену батареи в iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max или iPhone Air. Столько же стоит аккумулятор для уже старых iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max.А вот новые iPhone Air с ультратонким корпусом может влететь в копеечку при экстремальном использовании:Поломка iPhone 17 Pro Max обойдётся в:Если оформить страховку AppleCare+, стоимость ремонта составит от $29 до $99. Запчасти для базового iPhone 17 и iPhone 17 Pro стоят столько же, сколько и для iPhone Air (кроме камеры в прошке).