Проще новый купить: названы официальные цены на ремонт iPhone Air

Фархад

air

Компания Apple наконец-то раскрыла стоимость негарантийного ремонта всех моделей iPhone 17 и iPhone Air в преддверии скорого старта продаж новинок на следующей неделе.

Из хороших новостей — стоимость замены аккумулятора для последних моделей iPhone в США не увеличилась. Apple просит всё те же $119 за замену батареи в iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max или iPhone Air. Столько же стоит аккумулятор для уже старых iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max.

А вот новые iPhone Air с ультратонким корпусом может влететь в копеечку при экстремальном использовании:
  • Треснувший экран (только передняя часть) — $329;
  • Повреждение заднего стекла — $159;
  • Треснувший экран и заднее стекло — $419;
  • Аккумулятор — $119;
  • Задняя камера — $169;
  • Другие повреждения — $699.


Поломка iPhone 17 Pro Max обойдётся в:
  • Треснувший экран (только передняя часть) — $379;
  • Повреждение заднего стекла — $159;
  • Треснувший экран и заднее стекло — $469;
  • Аккумулятор — $119;
  • Задняя камера — $249;
  • Другие повреждения — $799.


Если оформить страховку AppleCare+, стоимость ремонта составит от $29 до $99. Запчасти для базового iPhone 17 и iPhone 17 Pro стоят столько же, сколько и для iPhone Air (кроме камеры в прошке).
5
Комментарии

+60
Gabriel
А у нас есть официальный ремонт?
Если про сша то там просто докупается при приобретении
AppleCare Protection Plan.
Вчера в 21:50
#
tellurian
+2614
tellurian Gabriel
Его не все берут. Либо на ограниченный срок 3-6 месяцев.
Сегодня в 09:28
#
+60
Gabriel tellurian
Разумеется берут не все, только умеющие читать прайс на ремонт.
2 часа назад в 11:34
#
+6
Владимир
Не всегда телефоны ломаются. Есть сторонние сервисы
Вчера в 22:57
#
tellurian
+2614
tellurian Владимир
Когда устройство на гарантии, не каждый пойдёт в сторонний сервис.
Сегодня в 09:28
#