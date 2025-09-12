Проще новый купить: названы официальные цены на ремонт iPhone Air

Компания Apple наконец-то раскрыла стоимость негарантийного ремонта всех моделей iPhone 17 и iPhone Air в преддверии скорого старта продаж новинок на следующей неделе.
А вот новые iPhone Air с ультратонким корпусом может влететь в копеечку при экстремальном использовании:
- Треснувший экран (только передняя часть) — $329;
- Повреждение заднего стекла — $159;
- Треснувший экран и заднее стекло — $419;
- Аккумулятор — $119;
- Задняя камера — $169;
- Другие повреждения — $699.
Поломка iPhone 17 Pro Max обойдётся в:
- Треснувший экран (только передняя часть) — $379;
- Повреждение заднего стекла — $159;
- Треснувший экран и заднее стекло — $469;
- Аккумулятор — $119;
- Задняя камера — $249;
- Другие повреждения — $799.
Если оформить страховку AppleCare+, стоимость ремонта составит от $29 до $99. Запчасти для базового iPhone 17 и iPhone 17 Pro стоят столько же, сколько и для iPhone Air (кроме камеры в прошке).