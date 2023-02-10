Прошивка занимает половину памяти в Samsung Galaxy S23? Не всё так однозначно

В сети появилось логичное разъяснение, касающееся недавнего скандала со свежей линейкой смартфонов Samsung Galaxy S23. Об этом написали в Phone Arena.
Ранее мы рассказывали о возмущенных покупателях новых Galaxy S23 — они обнаружили, что прошивка занимает до 50% внутреннего хранилища, достигая веса в 50 Гб или даже больше. Вендор до сих пор не дал никаких разъяснений, но похоже, что виноваты инженеры, разработавшие обновление OneUI 5.1.
Когда пыль от возмущения слегка улеглась, владельцы Galaxy S23 обратили внимание, что размер ОС во внутреннем отчете о занятой памяти различается на разных смартфонах. Чем больший объем имеет накопитель, тем больший вес системы отображает смартфон. Но так не должно быть — одна и та же ОС должна весить более-менее одинаково на одних и тех же смартфонах.
Похоже, что всё дело в неправильном подсчете занимаемого пространства, а именно — ОС запуталась между битами и байтами. Как известно, 1 Гб = 1 000 000 000 байт, однако если считать в двоичной системе, то фактически 1 Гб равен 1 073 741 824 байтам. То есть, математические 256 Гб по факту равны 238,4 Гб.
Эксперты в сети пришли к выводу, что OneUI 5.1 неправильно считает вес прошивки, ошибочно прибавляя к ней эту самую потерю между битами и байтами. Именно поэтому вес ОС сильно различается в зависимости от объема внутреннего накопителя.
Если вычесть этот ошибочный «хвост» из системной статистики, то получится, что OneUI 5.1 в Samsung Galaxy S23 весит около 20 Гб. Это по-прежнему очень много для смартфона, но всё же не 60 Гб. Ожидается, что в ближайшее время Samsung исправит ошибку в алгоритме подсчета свободного места, а также объяснится, почему её оболочка весит вдвое больше базового Android 13.