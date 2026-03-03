Top.Mail.Ru

Проснись, Нео, тебя рассекретили. Apple случайно спалила новый MacBook Neo до анонса

Фархад



Похоже, кто-то из инженеров Apple не получит премию в этом месяце — на сайте преждевременно засветилось название самого дешёвого MacBook, анонс которого ожидается уже в среду.

На сайте Apple появился документ, описывающий MacBook Neo. К сожалению, пока нет никаких дополнительных подробностей или изображений. По данным инсайдеров, этот ноутбук получит чип A18 Pro из iPhone 16 Pro, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256/512 ГБ и экран до 13 дюймов. Главной особенностью MacBook Neo станут яркие расцветки корпуса. При этом девайс будет стоить от ~$599, если инсайдеры окажутся правы.



Кажется, Apple придумала новое название для линейки ультрабюджетных устройств. Как вам такое наименование?
0
