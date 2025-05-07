Простая услуга помогла москвичам оставаться на связи во время неполадок в сети

Артем
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Фото: FreePik

Временные ограничения доказали важность и эффективность устойчивого Wi-Fi-доступа в городских пространствах, сообщают «Ведомости».

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Последние пару дней у жителей Москвы наблюдаются перебои в мобильной связи и интернет соединении. Неполадки связаны с ограничениями, введенными в период подготовки, проведения парада Победы и продлятся вплоть до 9 мая. Несмотря на временные неудобства, москвичи нашли способ оставаться на связи — пользоваться общедоступной сетью.

Как сообщает оператор гостевого интернета Hot-WiFi, в период сетевого «блекаута» количество подключений увеличилось на 92%. Чаще всего москвичи выходили в сеть через Wi-Wi в кофейнях (+238%), на втором месте оказались фитнес-клубы (+199%) и рестораны (+192%).

Кроме того, пользователи стали чаще использовать альтернативные способы авторизации в сетях Wi-Fi: по звоноку — в три раза чаще, через «Госуслуги» — в десять раз чаще, через SMS-кодоы — в два раза чаще.

Сооснователь Hot-WiFi Вадим Виноградов отметил, что сложившаяся ситуация показала высокую значимость устойчивого Wi-Fi-доступа в городских пространствах. Он считает, что бизнес, работающий с гостевыми пространствами, может получить дополнительную ценность за счет стабильного интернета.

Актуальную информацию о всех ограничениях и запретах в период празднования Победы можно отслеживать по этой ссылке. Пост обновляется.
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Источник:
Ведомости
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