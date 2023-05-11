Кэрин Марджори, 23-летняя американская звезда соцсетей с 2 млн подписчиков, нашла новый способ заработать на своей популярности. Она запустила чат-бота CarynAI и позиционирует его как виртуальную любовницу.
Общение с CarynAI тарифицируется поминутно (1 доллар в минуту), пользователи могут наслаждаться голосом Кэрин, которая общается с ними на разные темы, а также наблюдать её видеозаписи. Всего за неделю блогерша заработала на этом более 70 тысяч долларов. На её сайте говорится, что CarynAI работает на базе технологии GPT-4, а на создание и настройку чат-бота было потрачено в общей сложности 20 тысяч человеко-часов.
Издание Fortune прогнозирует, что за чат с Кэрин готовы платить примерно 20 тысяч её фанатов. Это будет приносить блогерше примерно 5 миллионов долларов в месяц, при том, что ей даже не нужно создавать новый контент. Журналисты пишут, что CarynAI можно считать неким подобием Siri сексуальной направленности, поскольку виртуальная блогерша не только высказывает свои суждения на разные темы, но также может вести более откровенные диалоги и демонстрировать свои физиологические прелести.
Проституция вышла на новый уровень — девушки продают общение со своими виртуальными копиями
Александр Кузнецов —
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