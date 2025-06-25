Просто безобразие: вот как может выглядеть iPhone 18 Pro с вырезом в углу

Фархад

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На фоне многочисленных инсайдов относительно перехода от привычного выреза по центру экрана под Face ID в пользу углового в iPhone 18 Pro чешский дизайнер Филип Ваброушек решил визуализировать этот девайс.

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Напомним, в прошлом месяце Уэйн Ма из The Information заявил, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат «только небольшой вырез в верхнем левом углу для размещения фронтальной камеры». Эту же информацию подтвердили Марк Гурман из Bloomberg и глава Counterpoint Research Росс Янг.

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Пока неясно, что будет с фирменными фичами Dynamic Island, но iPhone на концептах Филипа выглядит как бюджетный Samsung 5-летней давности (Galaxy S10e).

На альтернативном концепта Ваброушек показал, как будет выглядеть уменьшенный Dynamic Island, если он останется посередине экрана. В любом случае финальный вердикт остаётся только за Apple. До релиза iPhone 18 ещё больше года, поэтому в компании могут вовсе отказаться от каких-либо изменений в Dynamic Island.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Yuri Konst
+71
Yuri Konst
Самцы с таким вырезом были, и ничё, пользовались)
2 часа назад в 13:42
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+208
antonchik55
iPhone 18 на iOS 18? Интересно
час назад в 14:06
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