Просто безобразие: вот как может выглядеть iPhone 18 Pro с вырезом в углу







На фоне многочисленных инсайдов относительно перехода от привычного выреза по центру экрана под Face ID в пользу углового в На фоне многочисленных инсайдов относительно перехода от привычного выреза по центру экрана под Face ID в пользу углового в iPhone 18 Pro чешский дизайнер Филип Ваброушек решил визуализировать этот девайс. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Напомним, в прошлом месяце Уэйн Ма из The Information заявил, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получат «только небольшой вырез в верхнем левом углу для размещения фронтальной камеры». Эту же информацию подтвердили Марк Гурман из Bloomberg и глава Counterpoint Research Росс Янг.Пока неясно, что будет с фирменными фичами Dynamic Island, но iPhone на концептах Филипа выглядит как бюджетный Samsung 5-летней давности (Galaxy S10e).На альтернативном концепта Ваброушек показал, как будет выглядеть уменьшенный Dynamic Island, если он останется посередине экрана. В любом случае финальный вердикт остаётся только за Apple. До релиза iPhone 18 ещё больше года, поэтому в компании могут вовсе отказаться от каких-либо изменений в Dynamic Island.А какая интерпретация вам нравится больше?