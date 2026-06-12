Просто гениально: Apple пошла на хитрость во время WWDC 2026, чтобы миллионы Siri по всему миру не взбесились

Во время презентации WWDC 2026 Apple применила необычный аудиотрюк. Звукорежиссеры специально изменили звучание слова Siri, чтобы не активировать голосового помощника на устройствах зрителей, которых во время трансляции было несколько миллионов.Энтузиаст Люк де Лист обратили внимание на спектрограммы записи презентации и обнаружил, что в моментах, где произносится слово Siri, отсутствуют некоторые звуковые частоты. Получается, что Apple намеренно вырезала диапазоны 3, 4, 5 и 6 кГц. Именно они играют важную роль в распознавании ключевых слов голосовым помощником.Такой подход должен был снизить вероятность случайного срабатывания Siri на iPhone, iPad, Mac и HomePod во время просмотра трансляции. Фактически Apple показала, как обойти собственную систему распознавания голосовых команд, убрав часть фонетической информации из слова Siri. Подобные методы уже применялись и другими компаниями. Например, Amazon использовала схожую технологию в рекламе устройств Echo ещё в 2017 году. Осталось теперь научить этому блогеров, чтобы Siri и Алисы не активировались во время просмотра роликов.Впрочем, полностью решить проблему не удалось. Многие комментаторы отметили, что их устройства всё равно реагировали на упоминания Siri в ходе презентации. Но до конца неясно, где именно они смотрели WWDC — возможно, пережатый поток на рестримах сыграл в этом роль.