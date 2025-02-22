Просто магия! Apple упростила первичную настройку новых Mac

Фархад

Mac

Компания Apple работает над функцией упрощённой активации и переноса данных на Mac с iPhone или iPad. Об этом стало известно из кода macOS 15.4.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Владельцы iPhone и iPad уже знают, что для переноса данных на новый девайс, достаточно поднести к нему старый. Эта фича появилась ещё в iOS 11, а теперь Apple наконец-то готовится добавить её в Mac.

Портал 9to5Mac обнаружил в коде iOS 18.4 функцию «сопряжения с помощью приближения». Система будет предлагать пользователям отсканировать код сопряжения на экране Mac с помощью устройства iOS. В результате Mac импортирует некоторые настройки (например, аккаунт Apple и данные iCloud) с iPhone или iPad.

На текущий момент для переноса данных на новый Mac необходимо либо вручную вводить данные своей учётной записи Apple, либо восстанавливать настройки с другого Mac через Thunderbolt.

Ожидается, что релиз macOS 15.4 состоится в апреле.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Apple не поддалась на шантаж британцев и просто отключила важнейшую функцию iCloud
Вышла первая бета-версия iOS 18.4 с новым приложением Vision Pro
Названы точные габариты складного iPhone Fold. Это точно будет хит

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также