Просто магия! Apple упростила первичную настройку новых Mac







Компания Apple работает над функцией упрощённой активации и переноса данных на Mac с iPhone или iPad. Об этом стало известно из кода macOS 15.4. Компания Apple работает над функцией упрощённой активации и переноса данных на Mac с iPhone или iPad. Об этом стало известно из кода macOS 15.4. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Владельцы iPhone и iPad уже знают, что для переноса данных на новый девайс, достаточно поднести к нему старый. Эта фича появилась ещё в iOS 11, а теперь Apple наконец-то готовится добавить её в Mac.Портал 9to5Mac обнаружил в коде iOS 18.4 функцию «сопряжения с помощью приближения». Система будет предлагать пользователям отсканировать код сопряжения на экране Mac с помощью устройства iOS. В результате Mac импортирует некоторые настройки (например, аккаунт Apple и данные iCloud) с iPhone или iPad.На текущий момент для переноса данных на новый Mac необходимо либо вручную вводить данные своей учётной записи Apple, либо восстанавливать настройки с другого Mac через Thunderbolt.Ожидается, что релиз macOS 15.4 состоится в апреле.