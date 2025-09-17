«Просто отстой!»: фанаты жестко разнесли Apple за отвратительную iOS 26 и отменяют свои предзаказы на iPhone 17

iOS 26


Спустя пару дней после долгожданного релиза iOS 26 пользователи iPhone по всему миру начали высказывать недовольства по поводу апдейта. Некоторые даже решили отметить предзаказ айфонов 17-й линейки из-за того, что на них будет предустановлена iOS 26.

Среди прочего, на форуме MacRumors создали ветку под названием «Я ненавижу iOS 26». В первом посте автор объяснил свои чувства:

«Только что обновил свой iPhone до iOS 26, и он мне совершенно не нравится. Визуально это самая уродливая iOS, которую когда-либо выпускала Apple. Все иконки имеют отвлекающие (и бессмысленные) края. Размытые обои выглядят совсем не так, как раньше. Это настолько уродливо, что я подумываю отменить заказ на iPhone Air и посмотреть варианты от Samsung». 

Многие участники диалога согласились с ним. Одни написали, что «все анимации работают медленнее, чем на iOS 18, и есть ощущение, что всё работает как-то вяло», другие отметили, что старый интерфейс совсем не был плох и не выглядел устаревшим. Пользователь Скотт Х. поделился:

«Я собирался заказать iPhone 17 Pro Max, но iOS 26 настолько меня разочаровала, что ничего нового я не получу. Новый интерфейс мне не понравился визуально и стал менее читабельным на большинстве экранов. Apple могла бы сделать гораздо лучше». 

А вот мнение юзера ProbablyDilan:

«iOS 26, на мой взгляд, выглядит дешёвкой. То, как весь интерфейс постоянно меняет цвета, форму и оттенки, просто отвлекает. Не говоря уже о мерцающих краях всего. Того, кто предложил Liquid Glass, нужно перевести в отдел продаж, если ему удалось убедить начальство в хорошей идее». 

Один из пользователей даже заявил:

«Эффект «жидкого стекла» в iOS 26 — просто отстой! Команда разработчиков Apple, должно быть, была под психотропными веществами, когда разрабатывала это». 

Однако нашлись и участники с другим мнением. Некоторые отметили, что уже обновили свои айфоны и довольны тем, что увидели. Другие отметили, что недовольство — это просто реакция на что-то новое, а спустя время все будут довольны iOS 26.

Самым забавным и при этом обреченным выглядит коммент юзера vi2867:

«Мне страшно ставить это на телефон жены, но рано или поздно мне придется это сделать...». 

4
Комментарии

+68
Gabriel
Дурдом.
Зумеры совсем крышей поехали)
2 часа назад в 14:46
#
Balterby
+128
Balterby
Все одно и тоже, каждый год:) все тоже нытье.
2 часа назад в 15:03
#
Дмитрий Могучев
+596
Дмитрий Могучев
Наблюдаю со стороны за 26. Пока не обновляю.
2 часа назад в 15:11
#
+40
TheEwb
Будет так де как с айфонами на иос 5 взлетят в цене особенно не распечатанные
2 часа назад в 15:29
#
+6
Slepoy2.0
«Зумеры, выборы, пидоры» — Шнуров пишет новый трек?
час назад в 15:44
#
tellurian
+2622
tellurian
Я обычно жду версию *.3/4 и после могу обновить. Многие ошибки и косяки уберут к тому времени.
час назад в 16:07
#
+98
Gntlmn Mthfcng
Вполне себе все шустро работает. Визуально глоток свежего воздуха. Все нравится. Наверное лучшее обновление со времен ios7. Радикальных изменений нет, немного свежее стало. Думал больше будет нового визуала
час назад в 16:11
#
0
shaltay
После установки перестали работать приложения : Авито и два банковских «До вершины» (ГазПромБанк) и «Поровну» (Альфабанк). И появилась непонятная блуждающая кнопка, которую пока не смог убрать((
Ставить не советую(((
21 минуту назад
#
Mers
+5411
Mers
У меня все шустрее начало работать, аккумулятор как держал до этого, так и держит. Багов пока не заметил. Все мои приложения работают.
16 минут назад
#
+548
d’Autriche
Нововведений, кроме дизайна, нет. Что-то поменяли, что-то подкрутили, но не более. Дизайн нравится. Но очень много осталось от старого и это выглядит странно. Будто они забыли или забили на часть приложений, чтобы довести их до основного дизайна. Потому что стеклянное уведомление и черное матовое нечто в виде таймера на экрана выглядит странно. А еще мне прям пи*дец как не нравится новое приложение фото. Либо я не разобрался, либо теперь на постоянке приходится делать кучу лишних движений, чтобы с концами удалить фотку. Чем кнопка «удалить все» помешала снизу? Теперь приходится каждый раз вверх тянуться. На 18 было намного удобнее, потому что все было на одной странице. Смысла в объединении избранных контактов и недавних вызовов вообще не вижу. Красиво, но корявенькое и не доведенное до ума нечто. И бесполезное. Кроме эмоций от нового дизайна ничего и не приносит. Батарейку жрет чуть быстрее, но может не оптимизировалось все
12 минут назад
#
+548
d’Autriche d’Autriche
А, огромные кнопки будильника это тоже пи*дец. Я был уверен, что это баг беты, но нет, они на серьезных щах выкатили это уродство в релиз
11 минут назад
#