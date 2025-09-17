«Просто отстой!»: фанаты жестко разнесли Apple за отвратительную iOS 26 и отменяют свои предзаказы на iPhone 17

Спустя пару дней после долгожданного релиза iOS 26 пользователи iPhone по всему миру начали высказывать недовольства по поводу апдейта. Некоторые даже решили отметить предзаказ айфонов 17-й линейки из-за того, что на них будет предустановлена iOS 26.
«Только что обновил свой iPhone до iOS 26, и он мне совершенно не нравится. Визуально это самая уродливая iOS, которую когда-либо выпускала Apple. Все иконки имеют отвлекающие (и бессмысленные) края. Размытые обои выглядят совсем не так, как раньше. Это настолько уродливо, что я подумываю отменить заказ на iPhone Air и посмотреть варианты от Samsung».
Многие участники диалога согласились с ним. Одни написали, что «все анимации работают медленнее, чем на iOS 18, и есть ощущение, что всё работает как-то вяло», другие отметили, что старый интерфейс совсем не был плох и не выглядел устаревшим. Пользователь Скотт Х. поделился:
«Я собирался заказать iPhone 17 Pro Max, но iOS 26 настолько меня разочаровала, что ничего нового я не получу. Новый интерфейс мне не понравился визуально и стал менее читабельным на большинстве экранов. Apple могла бы сделать гораздо лучше».
А вот мнение юзера ProbablyDilan:
«iOS 26, на мой взгляд, выглядит дешёвкой. То, как весь интерфейс постоянно меняет цвета, форму и оттенки, просто отвлекает. Не говоря уже о мерцающих краях всего. Того, кто предложил Liquid Glass, нужно перевести в отдел продаж, если ему удалось убедить начальство в хорошей идее».
Один из пользователей даже заявил:
«Эффект «жидкого стекла» в iOS 26 — просто отстой! Команда разработчиков Apple, должно быть, была под психотропными веществами, когда разрабатывала это».
Однако нашлись и участники с другим мнением. Некоторые отметили, что уже обновили свои айфоны и довольны тем, что увидели. Другие отметили, что недовольство — это просто реакция на что-то новое, а спустя время все будут довольны iOS 26.
Самым забавным и при этом обреченным выглядит коммент юзера vi2867:
«Мне страшно ставить это на телефон жены, но рано или поздно мне придется это сделать...».