Просто праздник для разработчиков: Apple разрешила писать приложения для Android на Swift







После анонса рабочей группы по Android в начале этого года компания Apple выпустила предварительный релиз Swift SDK для Android.

«Это достижение — результат многомесячных усилий рабочей группы Android, основанных на многолетнем опыте сообщества. С помощью SDK разработчики могут начать разрабатывать приложения для Android на Swift, открывая новые возможности для кроссплатформенной разработки и ускоряя инновации в мобильной экосистеме», — отметил разработчик Джоаннис Орландос.

Наряду с релизом на сайте Swift также появилось руководство для начинающих с подробным обзором и пошаговыми инструкциями по зависимостям, пакетам и комплектам, необходимым для начала работы.На GitHub также доступны несколько примеров проектов, а также вспомогательные материалы для разработчиков, желающих интегрировать код Swift в существующие проекты Android, изучить совместимость с Java через проект swift-java и многое другое.В заключение группа заявляет, что готовит документ, в котором будут подробно описаны следующие этапы проекта, и просит разработчиков «делиться своим опытом, идеями, инструментами и приложениями на форумах Swift».Swift SDK для Android доступен сегодня в комплекте с установщиком для Windows или для загрузки отдельно для использования в Linux или macOS.