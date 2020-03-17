Компания EaseUS – разработчик полезных приложений для Windows. Её продукты помогают проще справляться с повседневными задачами, которые долго или неудобно делать с помощью стандартных инструментов. Разработчики известны в первую очередь системными утилитами для резервного копирования, восстановления данных на разных устройствах и работы с дисками. Но также у них есть видеоредактор EaseUS Video Editor, доступный в четырех вариантах: полнофункциональной триальной версии с добавлением водяного знака на готовые ролики, разовой покупки, а также с месячной и годовой подпиской.
Кстати, на текущий момент разработчики дают скидку 40% на все способы приобретения приложения, так что есть смысл поторопиться. В целом же, EaseUS Video Editor предлагает возможность выбрать наилучший способ приобретения приложения в зависимости от задач. Нетребовательным пользователям, возможно, не помешает логотип утилиты на роликах и они будут работать с бесплатной версией приложения, для редкого ситуативного использования может быть выгодной месячная подписка, а если в планах частая работа с видео — стоит оплатить сразу год или единовременно купить EaseUS Video Editor с последующими гарантированными обновлениями.
Что касается сценариев использования, EaseUS Video Editor занимает место между базовыми инструментами для самого нетребовательного использования и энтузиастами, часто и помногу работающими с видео. То есть, функционально это уже далеко не встроенный видеоредактор Windows 10, но в то же время и не такое громоздкое приложение с высоким порогом входа как FinalCut или Premier. Сами разработчики говорят про EaseUS Video Editor следующим образом: «Не важно, снимаете ли вы на GoPro по выходным или считаете себя влогером с полным рабочим днем, вам нужен одновременно мощный и простой инструмент, который поможет сделать впечатляющие видеоролики профессионального уровня». И это действительно так, ведь вся функциональность приложения упакована в простой и удобный пользовательский интерфейс.
Этот видеоредактор подходит практически для любых задач и сферы его применения ограничены только потребностями (ну, или творческой фантазией) пользователей. Например, это могут быть видео про игры, из путешествий, влоги, инструкции, короткометражные фильмы или ролики для соцсетей. С форматами тоже проблем нет, приложение поддерживает все популярные файлы как для импорта, так и для экспорта. Есть даже поддержка почти забытого 3GP на случай, если вы решите дать вторую жизнь старым видео с какого-нибудь смартфона на Symbian. А с другой стороны EaseUS Video Editor также умеет работать с самыми тяжелыми форматами из актуальных — например, поддерживается импорт несжатого аудио FLAC.
Инструменты для редактирования — полный комплект всего нужного, начиная базой и заканчивая продвинутыми функциями для серьезной работы с роликами. Все начинается с обрезки, разделения, поворота, кадрирования и наложения текста на видеоряд. Далее есть возможность импорта и миксования музыки, наложения фильтров для цветокоррекции и эффектов перекрытия. А в целом доступно более 50 визуальных эффектов и переходов, которые позволяют сделать видео таким, что его невозможно будет отличить от результата работы в тяжелых и требовательных видеоредакторах. При грамотном использовании доступных в EaseUS Video Editor инструментов, у каждого пользователя есть возможность получить на выходе зрелищные ролики с высоким качеством монтажа и обработки.
Попробуйте бесплатную версию EaseUS Video Editor прямо сейчас или купите видеоредактор, пока действует распродажа.
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