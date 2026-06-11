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Простой патч безопасности One UI 8.5 для Galaxy S25 скрывает две новые ИИ-функции

Артем

Фото: Samsung

Ранее эти функции были доступны только владельцам линейки Galaxy S26.

Samsung выпустила обновление One UI 8,5, файл которого оказался подозрительно большим для заявленного патча безопасности. Как выяснилось, помимо исправления ошибок и повышения стабильности апдейт добавляет пару ИИ-функций, оценить которые смогут владельцы линейки Galaxy S25. «Приоритетные уведомления» анализируют текст из «пушей» и перемещают самые важные в верх списка, а «Сводки файлов» кратко описывают содержание PDF и TXT-файлов. 

Обе функции были представлены в линейке Galaxy S26. Владельцы прошлогодних моделей полагали, что аналогичную возможность добавят с выходом стабильной сборки One UI 8,5, но этого не произошло. Теперь Samsung решила исправить ситуацию июньским патчем.
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Источник:
Sammobile
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