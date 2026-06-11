Простой патч безопасности One UI 8.5 для Galaxy S25 скрывает две новые ИИ-функции

Ранее эти функции были доступны только владельцам линейки Galaxy S26.Samsung выпустила обновление One UI 8,5, файл которого оказался подозрительно большим для заявленного патча безопасности. Как выяснилось, помимо исправления ошибок и повышения стабильности апдейт добавляет пару ИИ-функций, оценить которые смогут владельцы линейки Galaxy S25. «Приоритетные уведомления» анализируют текст из «пушей» и перемещают самые важные в верх списка, а «Сводки файлов» кратко описывают содержание PDF и TXT-файлов.Обе функции были представлены в линейке Galaxy S26. Владельцы прошлогодних моделей полагали, что аналогичную возможность добавят с выходом стабильной сборки One UI 8,5, но этого не произошло. Теперь Samsung решила исправить ситуацию июньским патчем.