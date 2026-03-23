Протестировали две замены Telegram — KakaoTalk и BiP. Они уже в топе российского App Store

На фоне ограничений самых популярных и массовых иностранных мессенджеров российские пользователи ищут альтернативы, которые могли бы дать аналогичный набор функций и безопасности. Прямо сейчас в топ российского сегмента App Store вышли несколько малоизвестных до сих пор приложений: второе место занимает KakaoTalk, а четвертое — BiP. Что это за мессенджеры и действительно ли они могут заменить россиянам Telegram? Мы протестировали оба — смотрите сами.
Содержание:
- BiP
- Как зарегистрироваться
- Что умеет
- Недостатки
- KakaoTalk
- Как зарегистрироваться
- Что умеет
- Недостатки
- Выводы
BiPМессенджер, созданный турецким мобильным оператором Turkcell. Он полностью бесплатный и не имеет встроенной рекламы, доступен для скачивания в РФ и имеет предустановленный русский язык. Приложение существует для iOS, Android (в Google Play и RuStore), HarmonyOS, Windows и macOS; также есть полнофункциональная веб-версия.
Как зарегистрироватьсяПрямо на старте вам предлагается ввести номер телефона, причем верная страна и код +7 уже выставлены. После ввода приходит СМС с 5-значным кодом, который подставляется в поле. Далее вводим свое имя, краткое описание, аватарку — и готово. Функции никнеймов тут нет, пользователи находят друг друга по номеру телефона.
Что умеетПользователям BiP доступно общение в текстовых чатах, а также голосовыми и видеозвонками. Есть и каналы. Обо всём по порядку.
Переписываться без доступа к списку контактов приложение не позволит, найти пользователя просто по номеру телефона в поисковой строке нельзя. После открытия доступа к контактам появляется возможность создавать новые личные и групповые чаты. Внутри них можно отправлять текст, голосовые сообщения, стикеры, оставлять на постах реакции. Также отправляются контакты, геопозиция, фото, видео и обычные файлы, в том числе самоуничтожающиеся. Сообщения можно удалять, но в чате остается оповещение; также их можно отмечать звездочкой (и потом просматривать в папке «избранное»). Отложек нет, можно лишь превратить уже имеющееся сообщение в напоминание. Есть сообщения самому себе.
По умолчанию используется сквозное шифрование и чаты не сохраняются в облаке вендора, однако в настройках можно включить резервное копирование — тогда диалоги будут бэкапиться в облако и их можно будет переносить между устройствами.
Аудио- и видеовызовы доступны со стандартными функциями, как и везде. Работают они пока в РФ без задержек и замедлений, так что можно безопасно и без глюков пообщаться. Есть демонстрация экрана.
В числе других функций — каналы, игры и сториз. Каналы как будто есть, но лишь номинально, в топе всегда лишь два неизвестных россиянам источника, а найти их в каталоге или на сервере нереально: чтобы подписаться, нужно заранее иметь ссылку. Можно создать и свой канал, если есть желание. Игры простенькие, но время можно убить.
Приложение сделано хорошо, работает плавно, большинство функций находятся именно там, где их ожидаешь найти. Есть привычные кнопки управления чатов по свайпу, гибкие настройки конфиденциальности и сквозное шифрование. Здорово, что можно запретить присылать вам сообщения всем, кто не сохранен в контактах — совершенно бесплатно и без подписки Premium.
НедостаткиМалое количество пользователей в контактах. Также нет возможности сменить штатное голубое оформление под свой вкус. Наверняка пользователей огорчит отсутствие удобного каталога со знакомыми каналами от СМИ и блогеров. Нет предпросмотра чата по удержанию.
KakaoTalk
Это мессенджер из Южной Кореи, который существует и работает с 2010 года. В сети пишут, что он установлен у 90% корейцев, то есть локальная популярность его довольно высока; многие компании даже используют аккаунт в нем для верификации клиентов. Русский язык в нем тоже есть, правда не весь интерфейс переведен, а местами перевод кривоват. Приложение существует для iOS, Android, Windows и macOS. Давайте посмотрим, что он умеет и стоит ли туда переходить.
Как зарегистрироватьсяС помощью номера телефона. Создать можно до трех профилей в одном приложении. По умолчанию выставлена Южная Корея, но в списке есть и Россия с кодом +7. После ввода номера сообщается, что на него придет код, но в моем случае процесс был обратным — мессенджер предложил мне самому отправить заготовленную международную СМС с кодом верификации.
Очевидно, так разработчики экономят на сообщениях; для российского пользователя отправка может стоить несколько десятков рублей. Еще одно неудобство — после отправки верификация может затянуться до получаса, в течение которых вам нужно периодически проверять статус вручную кнопкой «Проверка верификации». За процесс регистрации ставим уверенный дизлайк.
Что умеетПользователям KakaoTalk доступно общение в текстовых и голосовых чатах, звонках, а также некоторые функции с уклоном в соцсети.
Текстовые чаты могут быть личными либо групповыми, их можно сортировать по папкам. Сообщения можно редактировать или удалять, а также прикреплять к ним контакты, гео, медиа или обычные файлы. Голосовые сообщения тоже доступны, также имеются отдельные голосовые чаты наподобие ранее нашумевшего «Клабхауса». Отдельные сообщения можно отмечать «избранными» или пересылать. Групповые чаты могут быть закрытыми либо публичными, до 2000 участников с темами и тегами. Функции звонков стандартны для современного мессенджера.
В приложении есть некая составляющая соцсетей: профиль выглядит как личная страницы в нельзяграме, там можно выкладывать сториз, фото, видео и писать свои мысли. На отдельной вкладке доступна бесконечная лента вертикальных роликов от других пользователей.
Стоит учитывать, что без верификации с помощью корейского ID функции будут ограничены лишь основными. Например, нельзя будет публиковать в профиле посты, изображения, видео и истории. Модерация может запретить писать в открытых группах, если заметит подозрительную активность; создавать свои открытые группы иностранцам запрещено (закрытые можно). В некоторых случаях личные чаты тоже ограничиваются. Также недоступны покупки, игры, карты, агрегатор новостей, музыка и другие (в основном малоинтересные для россиянина) социальные возможности.
НедостаткиКак и в предыдущем случае — малое количество пользователей из ваших контактов. Замороченный и платный процесс регистрации точно отпугнет часть аудитории. Плохо, что функциональность урезана, но тут стоит понимать специфику — KakaoTalk это внутренний суперапп для корейцев, а не просто мессенджер.
Выводы
Помимо распиаренных мессенджеров существуют менее известные, но не менее качественные. Основным их недостатком является малая распространенность в России: установить и сразу общаться с большинством ваших друзей и родных не выйдет, скорее придется проактивно заманивать туда свой круг знакомых.
Кажется, что BiP почти без нареканий позволяет нормально и безопасно общаться, а вот KakaoTalk имеет объективные минусы.