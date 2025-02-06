Прототип робота Apple впервые показали на видео







Команда исследователей робототехники в Apple создала прототип робота, похожего на лампу-маскота студии Pixar — Luxo Jr. Девайс уже показали в работе на видео. Команда исследователей робототехники в Apple создала прототип робота, похожего на лампу-маскота студии Pixar — Luxo Jr. Девайс уже показали в работе на видео. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В ролике можно увидеть, как робот взаимодействует с человеком довольно реалистичным образом. Например, при вопросе о погоде робот сначала смотрит в окно, а затем отвечает прогнозом. На последующую фразу оператора, что он собирается в поход в этот день, робот передаёт грустную эмоцию, узнав, что его не пригласили.В другом сценарии робот реагирует на жесты рук человека, чтобы обеспечить желаемое освещение для фотосъемки на iPhone.Ещё один прикольный сценарий — робот толкает кружку к человеку, чтобы напомнить ему о необходимости попить воды.Команда исследователей отмечает, что такие реалистичные, управляемые выражением движения «значительно повышают взаимодействие пользователя» с роботом по сравнению с обычным управлением.Напомним, ранее журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказывал о планах Apple по выпуску настольного робота с дисплеем от iPad и роботизированной рукой. Судя по всему, прототипы уже прошли все испытания, а Apple может выпустить такой девайс в 2026 или 2027 году. Правда, стоить он будет дороже $1000.