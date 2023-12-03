Процессор Apple Watch Series 9 удивил экспертов, и дело не в производительности

Олег

Apple S9

Фото: Apple 

В сети опубликовали результаты исследования чипа S9 в свежих Apple Watch. Подробностями поделились в WCCF Tech.

Согласно источнику, эксперты TechanaLye решили подробно рассмотреть фирменный чип Apple S9, установленный в Apple Watch Series 9 и Ultra. Оказалось, что он сделан из процессора Apple A16 Bionic и не является специальной разработкой для часов.

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Просветив чипы рентгеном, специалисты TechanaLye обнаружили большое сходство Apple A16 и Apple S9. Они увидели, что процессор в часах — это, по сути, упрощенная версия чипа из iPhone 15. Чип S9 оснащен двумя вычислительными ядрами и одним графическим, тогда как A16 Bionic состоит из 6 вычислительных и 5 графических ядер. Apple просто убрала достаточное количество ядер, чтобы уместить чип в небольшой корпус часов, и это избавило её от необходимости создавать чипы для часов с нуля.

Второе исследование выявило, что свежие Silicon M3, M3 Pro и M3 Max похожим образом базируются на Apple A17 Pro, установленном в iPhone 15 Pro. Всё это показывает, что компания негласно перешла на масштабируемую архитектуру процессоров. Именно это позволило Apple ускорить разработку своих чипов, снизить её стоимость и удержать цену устройств на приемлемом уровне. По той же причине компания способна выпускать новые поколения процессоров каждый год. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

+589
law
Зачем смарт часам производительность увеличивать? У них даже новых функций по сути не появляется.
Вчера в 20:02
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+221
vedpre
Унифицированная массштабируемая архитектура, что тут плохого то? Такая же операционная система. Всё логично.
Вчера в 20:12
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