









На рынке ноутбуков уже долгое время царствует Intel. Это ожидаемо — компания уже более полутора десятилетий делает мощные и энергоэффективные процессоры с небольшими теплопакетами, охладить которые можно в компактных корпусах лэптопов. У AMD же с мобильной техникой традиционно не очень клеется: если в десктопах можно было простить тепловыделение свыше сотни ватт в решениях линейки AMD FX, то вот для работы в ноутбуках их пришлось сильно урезать, так что в итоге и без того не самая высокая производительность таких чипов оказалась совсем плачевной, что разумеется сказалось на продажах лэптопов с ними.Но все изменилось в 2017 году, когда AMD продемонстрировала, что может заставить работать 8-ядерный процессор в теплопакете всего 95 Вт, что открыло возможности по установке более простых CPU Ryzen в ноутбуки. Собственно, год спустя компания это и сделала — появились Ryzen 2000U, имеющие до 4 ядер и 8 потоков и неплохую графику Vega. Увы, у них оказалось много «детских болезней» (о них мы поговорим ниже), так что продажи ноутбуков с ними были не очень высокими.Ryzen 3000U, вышедшие еще через год, исправили большую часть проблем, но, увы, они не предлагали ничего существенно более крутого, чем Intel, поэтому многие решили переплатить условные 5 тысяч рублей, но получить ультрабук с CPU более надежного производителя. И вот, полгода назад, AMD выпустила действительно интересные мобильные «камни» — до 8 ядер и 16 потоков с низкими TDP в 15-45 Вт на новейшей 7 нм архитектуре Zen 2 вкупе с мощной графикой Vega на уровне младших дискретных видеокарт.Казалось бы, спустя полгода мы должны видеть массу ноутбуков с такими классными процессорами, но на деле в продаже их не очень много: например, на одном 4-ядерном i5-10210U в DNS больше моделей лэптопов, чем на всех Ryzen 4000U вместе взятых. Более того, нет ни единой модели на флагманском 8-ядерном Ryzen 7 4800U. Почему так? Давайте разбираться.Даже достаточно далекие от компьютерной техники люди знают компанию Intel, а вот AMD этим похвастаться не может. В случае с десктопами последние берут чисто ценой: так, например, за 16-ядерным процессором в случае с Intel нужно идти в HEDT-сегмент и платить под сотню тысяч рублей вместе с платой, а вот в случае с AMD можно обойтись домашним сокетом AM4 и ценой в полтора раза меньше. С учетом того, что такие процессоры берут в основном для работы или игр, тут превосходство «красных» оказывается слишком велико, что мы и видим по продажам CPU, где решения Intel и близко не в топе.Но в случае с ноутбуками и особенно ультрабуками это не так. Важную для многих роль здесь играет не сколько процессор, сколько экран, клавиатура, тачпад, время автономной работы и многое другое. Нередко CPU здесь выбирается по принципу «тянет 1080p видео с YouTube? Отлично, беру». Так что более высокая производительность чипов AMD здесь далеко не всегда играет главную роль — для пользовательских задач нередко до сих пор хватает 2 ядер, так зачем платить за 8 непонятных ядер от какой-то там «красной» компании?И, что самое главное — AMD сама здесь подпортила себе жизнь. Выходя с инновационным продуктом на рынок, нужно его всеми силами поддерживать. Компания же решила иначе, и по сути спихнула разработку графических драйверов для интегрированной графики Vega на производителей ноутбуков. Те, никогда в жизни не делав ничего подобного, обычно ограничивались одним драйвером на момент выхода лэптопа и... все. А с учетом того, что мобильные видеокарты Vega тогда были новыми и сырыми, проблем с ними хватало: это и артефакты, и низкая производительность в играх, и синие экраны смерти, и невыход из сна.Разумеется, пользователи, рискнувшие купить лэптопы с Ryzen и столкнувшиеся с такими проблемами, едва ли были довольны и стали массово строчить отзывы о том, что AMD их кинула. И, собственно, были правы. Да, через год компания одумалась и стала самостоятельно выпускать драйвера под мобильные Vega, да вот только и без того не лучшая репутация компании в мобильном сегменте уже была дополнительно подмочена.Как итог, когда вышли ноутбуки с Ryzen 3000U, где никаких проблем с драйверами на GPU уже не было, люди отнеслись к ним достаточно настороженно, и продажи явно были не очень велики — это хорошо видно по лэптопам от Huawei, которые полгода назад вышли на наш рынок за 50 тысяч рублей, и теперь отдаются на Tmall за 35-38 тысяч. Очевидно, производителям становится невыгодно выпускать модели на AMD, и это, возможно, одна из причин, почему мы видим так мало решений на Ryzen 4000U.Окей, моделей ноутбуков на Ryzen 4000 на рынке немного, но они все же есть — и на 4-ядерном Ryzen 3 4300U, и на 6-ядерном Ryzen 5 4600U, и на 8-ядерном Ryzen 7 4700U. Но почему тогда нет ни одного лэптопа на флагманском 8-ядерном 16-поточном Ryzen 7 4800U? Ведь AMD постоянно пихала его во все промо-материалы, показывая, насколько он круче текущих ультрабучных Intel Core i7. Казалось бы, компания наоборот должна навязывать его производителям, чтобы те продавали ноутбуки с ним.Более того, несколько месяцев назад был анонсирован первый лэптоп с Ryzen 7 4800U — это Lenovo Yoga Slim 7. И да, он поступил в продажу... но без этого CPU. Есть его версия на Ryzen 7 4700U, так почему бы не сделать еще одну, на топе? Возможный ответ — компания ждет ответа со стороны конкурента.Посудите сами: у Intel в высокопроизводительном ноутбучном сегменте есть 8-ядерные Core i7 и Core i9. Очевидно, те же 6-ядерные Ryzen 5 им и близко не конкуренты, так что AMD пришлось вывести на рынок Ryzen 7 4800H и 4800HS. Да, они выступают в играх на уровне или чуть хуже чипов от «синих», зато ощутимо лучше в рабочих задачах. Так что в топовом мобильном сегменте AMD если не лидер, то уж точно не проигравший.А вот в ультрабучном сегменте у Intel все не очень хорошо. Большая часть Core i5 и Core i7 компании, за исключением 6-ядерного Core i7-10710U, имеют по 4 ядра и 8 потоков. И тут даже 6-ядерный Ryzen 5 4600U оказывается на их уровне или лучше, а уж 8-ядерный Ryzen 7 4700U просто не оставляет шансов решениям «синих».Но при этом компания Intel готовит новые 10 нм процессоры Tiger Lake, которые даже по предварительным тестам выглядят интересно: да, они все еще будут иметь 4 ядра и 8 потоков, только вот частоты будут достигать почти 5 ГГц, да и новая архитектура тоже вносит свою лепту. В итоге 6-ядерным Ryzen тут крыть уже нечем, особенно если мы берем интегрированную графику, которой Intel занялась всерьез.Вот и получается, что AMD держит топ про запас, как туз в рукаве: как только «синие» выпустят «тигра из клетки», «красные» тут же усмирят его своим 8-ядерным 16-поточным решением: какой бы крутой ни была архитектура Tiger Lake, двукратное превосходство по ядрам сделает Ryzen 7 4800U лидером.Забавно наблюдать, как за последние несколько лет AMD и Intel поменялись ролями: если раньше «печками» считали процессоры от «красных», то сейчас все наоборот: тот же 10-ядерный Core i9-10900K жарит так же, как и 64-ядерный AMD Threadripper 3990X, с очевидной разницей производительности не в сторону «синих». И, казалось бы, 7 нм техпроцесс и такая высокая энергоэффективность должна была сделать решения AMD лучшими для ультрабуков, где идет борьба за каждый ватт. Но на деле все сложнее.Нужно понимать, что процессоры в ультрабуках редко нагружают на 100%, в большинстве задач типа серфинга в интернете или просмотра фильмов они простаивают. Вот и получается, что на первое место здесь выходит эффективность при небольших нагрузках, где Intel даже со своей 5-летней 14 нм архитектурой оказывается на высоте.Почему? Да потому что «синие» делают процессоры для ноутбуков далеко не один год и даже не десятилетие, поэтому уже выработали множество хитрых механизмов управления частотой и энергопотреблением. Взять, например, технологию Intel SpeedShift: она позволяет за считанные миллисекунды вывести процессор на максимальную частоту и за такое же время увести его обратно на минимальную. Как итог — CPU потребляет много энергии только тогда, когда это нужно. К тому же у решений Intel есть так называемые C-states, экономичные состояния, в которых очень сильно снижается частота и отключаются некоторые блоки или даже ядра процессора.А вот у AMD с этим все хуже: очевидно, наработки по мобильным AMD FX пришлось выкинуть, ибо процессоры Ryzen имеют абсолютно другую архитектуру. Так что компании пришлось с нуля буквально за пару лет делать то, что Intel развивала больше десятилетия, и итог оказался предсказуем — при низких нагрузках эффективность архитектуры Zen 2 ниже, чем у Skylake. И это легко подтверждается тестами.Возьмем, например, ноутбук Huawei MateBook 13 2020. Он интересен тем, что имеет две версии — на Ryzen 5 3500U и на Core i5-10210U, то есть на типичных представителях AMD и Intel. Все остальные компоненты, такие как экраны, накопители и аккумуляторы, у них одинаковы, что позволяет сравнить именно энергоэффективность CPU, что и сделал ресурс Notebookcheck:В итоге оказалось, что при воспроизведении видео и серфинге в интернете, то есть при низких нагрузках, модель на Intel оказалась на 10-38% эффективнее. А вот при высоких нагрузках вперед вырвалась версия лэптопа на Ryzen — он оказался на 10% экономичнее. И с учетом того, что максимальная нагрузка на CPU в случае с ультрабуком все же редкость, получается что для конечного пользователя модель с Intel интереснее.Не можешь конкурировать честно — действуй исподтишка. Видимо, этот принцип использует компания Intel по крайней мере в так называемых NUC, или мини-ПК, по словам автора известнейшего ресурса AnandTech. Он говорит, что «синие» платят деньги тем компаниям, которые готовы отказаться от решений AMD в своих изделиях, либо отложить их выход на рынок.Конечно, информация от одного человека не может считаться правдой в последней инстанции, однако нужно помнить, что Intel уже проворачивала похожее около десяти лет назад, в 2009 году. Она платила Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC, а также сети гипермаркетов MediaMarkt, чтобы те не выпускали и не продавали ПК на решениях AMD. В итоге на Intel подали в суд, и компания после нескольких лет тяжб была вынуждена заплатить 1.06 млрд долларов штрафа. Может ли она теперь пойти тем же путем? Вполне.Собственно, именно с этой проблемой столкнулась Intel несколько лет назад, что привело к повышению цен на ее продукцию. Более того, чтобы освободить производственные линии под 14 нм решения, компания перевела некоторые чипсеты обратно на 22 нм техпроцесс (так родился чипсет B365, который кроме этого схож с 14 нм B360 или H370).У AMD нет собственного производства процессоров — они заказывают свои чипы у TSMC. Но эта компания работает не только с «красными», она выполняет заказы множества крупных фирм, включая Apple и Nvidia. Поэтому, очевидно, AMD достается лишь некоторая часть производственных линий, и с учетом ажиотажа, который вызвали десктопные процессоры компании, она вполне могла столкнуться с дефицитом чипов.И в таком случае выбор компании вполне очевиден — лучше отдать приоритет десктопным процессорам, которые продаются как горячие пирожки и уже заслужили любовь пользователей. Поэтому вполне может быть, что мобильные CPU выпускаются по остаточному принципу, из-за чего на рынке так мало ноутбуков с ними.Как видите, хватает причин, по которым на рынке не так много ноутбуков на Ryzen 4000U. Это не делает их плохими — наоборот, если вам производительность важнее времени автономной работы, то это отличные решения. Но, увы, никакого доминирования AMD, как на рынке десктопов, где по данным немецких магазинов на «красных» приходится более 80% продаж, в случае с ноутбуками нет и близко — по крайней мере, пока.