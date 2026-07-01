Проверили в морозе, жаре и под водой. Эти смартфоны оказались самыми живучими

Энтузиасты провели необычный тест автономности пяти популярных смартфонов среднего и субфлагманского сегмента. В испытании приняли участие HONOR 600, HONOR 600 Pro, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy A57 и iPhone 17e. Все устройства проверяли в трех стрессовых сценариях: при температуре -17,8 °C, 39 °C и под водой при комнатной температуре.Для объективности яркость экранов всех смартфонов предварительно выровняли до 380 нит с помощью колориметра. В условиях жары и мороза на устройствах запускали популярную игру Genshin Impact, а во время подводного теста воспроизводилось зацикленное видео. Во всех случаях были включены Bluetooth и Wi-Fi, при этом SIM-карты не использовались.Результаты оказались неожиданными. В испытаниях при высокой и низкой температуре первыми разрядились Samsung Galaxy S26 и Galaxy A57, тогда как дольше всех в обоих сценариях проработал HONOR 600. В подводном тесте первым отключился iPhone 17e, а лучшую автономность продемонстрировал HONOR 600 Pro, который оказался лидером по времени работы среди всех участников эксперимента.