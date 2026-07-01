Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Проверили в морозе, жаре и под водой. Эти смартфоны оказались самыми живучими

Фархад


Энтузиасты провели необычный тест автономности пяти популярных смартфонов среднего и субфлагманского сегмента. В испытании приняли участие HONOR 600, HONOR 600 Pro, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy A57 и iPhone 17e. Все устройства проверяли в трех стрессовых сценариях: при температуре -17,8 °C, 39 °C и под водой при комнатной температуре.



Для объективности яркость экранов всех смартфонов предварительно выровняли до 380 нит с помощью колориметра. В условиях жары и мороза на устройствах запускали популярную игру Genshin Impact, а во время подводного теста воспроизводилось зацикленное видео. Во всех случаях были включены Bluetooth и Wi-Fi, при этом SIM-карты не использовались.

Результаты оказались неожиданными. В испытаниях при высокой и низкой температуре первыми разрядились Samsung Galaxy S26 и Galaxy A57, тогда как дольше всех в обоих сценариях проработал HONOR 600. В подводном тесте первым отключился iPhone 17e, а лучшую автономность продемонстрировал HONOR 600 Pro, который оказался лидером по времени работы среди всех участников эксперимента.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Ультратонкий планшет HONOR MagicPad 4 с производительностью уровня ПК поступил в продажу
Обзор планшета HONOR MagicPad 4: невероятно тонкий с умопомрачительным экраном
Смартфоны HONOR перестали сохранять скриншоты

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также