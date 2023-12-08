Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито»





Более 14 тысяч пользователей «Авито» каждый день проходят проверку (верификацию) и подтверждение профилей и получают цифровые бейджи «Документы проверены», «Реквизиты проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». За год данный показатель вырос почти в три раза. При этом 8 тысяч пользователей проходят верификацию с помощью банковских ID, около 4 тысяч — по паспорту или водительским удостоверениям, далее идут проверки по реквизитам и профилю на Госуслугах.



Для чего нужна проверка подлинности профиля?



Верификация профиля — один из инструментов повышения прозрачности сделок и роста уровня доверия на «Авито». Наличие бейджа «Документы проверены» или «Реквизиты проверены» говорит о том, что аккаунт не создан автоматически, а за ним стоит предприниматель или организация, существующие в реальности.



По данным аналитики «Авито» прохождение проверки влияет интерес стороны покупателей. Исследования компании показывают, что более 54% лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж.



При этом, в профессиональном сегменте конверсия в лиды у верифицированных продавцов выше, чем у частных продавцов: 57% против 38%. Самый высокий процент контактов с проверенными продавцами приходится на «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость»: здесь более 62% откликов на объявления приходится на верифицированные профили. Следом идет «Авито Работа» (56%).



«Более 90% опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Мы видим, что наличие бейджа — важный фактор, обеспечивающий высокий уровень доверия между пользователями на платформе, и потому продолжаем развивать систему проверок, добавляя новые удобные инструменты верификации», — рассказывает директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев.



Для тех, кто использует «Авито» в качестве площадки для профессиональной деятельности, проверка также дает возможность создания профессионального профиля с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием товара, адресный блок, работает поиск по объявлениям. Это важно для покупателей — согласно исследованиям «Авито», объявления продавцов с профессиональными аккаунтами получают на 11% больше откликов, чем созданные в аккаунтах частных пользователей.



Как пройти проверку?



Чтобы получить значок «Реквизиты проверены», можно пройти проверку реквизитов компании в личном кабинете (раздел Управление профилем -> Основные данные), или проверку с использованием «Сбер Бизнес ID» или «Тинькофф Бизнес ID».



Проверка с использованием банковских ID требует наличия мобильных приложений «Авито» и «Сбер» или Tinkoff и занимает 1-4 минуты. Чтобы пройти проверку, необходимо:



1. Зайти в личный кабинет мобильного приложения Авито -> Управление профилем -> Основные данные

2. В разделе «Подтверждение данных» выбрать раздел «Для юридических лиц или ИП»

3. Выбрать проверку по банковскому ID, после чего система переведет вас в приложение банка, где нужно будет подтвердить верификацию.



Аналогично можно пройти проверку по «Сбер ID» или Tinkoff ID для физических лиц, выбрав раздел «Для частных лиц».

