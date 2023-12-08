Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито»

Более 14 тысяч пользователей «Авито» каждый день проходят проверку (верификацию) и подтверждение профилей и получают цифровые бейджи «Документы проверены», «Реквизиты проверены» или «Есть аккаунт на Госуслугах». За год данный показатель вырос почти в три раза. При этом 8 тысяч пользователей проходят верификацию с помощью банковских ID, около 4 тысяч — по паспорту или водительским удостоверениям, далее идут проверки по реквизитам и профилю на Госуслугах.
Для чего нужна проверка подлинности профиля?
Верификация профиля — один из инструментов повышения прозрачности сделок и роста уровня доверия на «Авито». Наличие бейджа «Документы проверены» или «Реквизиты проверены» говорит о том, что аккаунт не создан автоматически, а за ним стоит предприниматель или организация, существующие в реальности.
По данным аналитики «Авито» прохождение проверки влияет интерес стороны покупателей. Исследования компании показывают, что более 54% лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж.
При этом, в профессиональном сегменте конверсия в лиды у верифицированных продавцов выше, чем у частных продавцов: 57% против 38%. Самый высокий процент контактов с проверенными продавцами приходится на «Авито Услуги» и «Авито Недвижимость»: здесь более 62% откликов на объявления приходится на верифицированные профили. Следом идет «Авито Работа» (56%).
«Более 90% опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Мы видим, что наличие бейджа — важный фактор, обеспечивающий высокий уровень доверия между пользователями на платформе, и потому продолжаем развивать систему проверок, добавляя новые удобные инструменты верификации», — рассказывает директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев.
Для тех, кто использует «Авито» в качестве площадки для профессиональной деятельности, проверка также дает возможность создания профессионального профиля с более широким функционалом. В таком профиле можно создать дополнительные блоки с фото и описанием товара, адресный блок, работает поиск по объявлениям. Это важно для покупателей — согласно исследованиям «Авито», объявления продавцов с профессиональными аккаунтами получают на 11% больше откликов, чем созданные в аккаунтах частных пользователей.
Как пройти проверку?
Чтобы получить значок «Реквизиты проверены», можно пройти проверку реквизитов компании в личном кабинете (раздел Управление профилем -> Основные данные), или проверку с использованием «Сбер Бизнес ID» или «Тинькофф Бизнес ID».
Проверка с использованием банковских ID требует наличия мобильных приложений «Авито» и «Сбер» или Tinkoff и занимает 1-4 минуты. Чтобы пройти проверку, необходимо:
1. Зайти в личный кабинет мобильного приложения Авито -> Управление профилем -> Основные данные
2. В разделе «Подтверждение данных» выбрать раздел «Для юридических лиц или ИП»
3. Выбрать проверку по банковскому ID, после чего система переведет вас в приложение банка, где нужно будет подтвердить верификацию.
Аналогично можно пройти проверку по «Сбер ID» или Tinkoff ID для физических лиц, выбрав раздел «Для частных лиц».
Проверка через банковские аккаунты стала самым популярным способом подтверждения подлинности профиля на «Авито»
Александр Кузнецов —
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