Москва перешла на автоматическую проверку цифровых пропусков, предоставляющих гражданам право на проезд в транспорте во время карантина. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Контроль за передвижением жителей Москвы ведётся с помощью дорожных камер (для автомобилей), турникетов в метро и валидаторов (для тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, передвигаться на общественном транспорте теперь можно только при оплате проезда картами «Тройка» или «Стрелка» либо с использованием месячного проездного или социальной карты москвича. Карту необходимо привязывать к цифровому пропуску не менее чем за 5 часов до начала поездки, иначе оплата не совершится, и воспользоваться транспортом не получится.
Пропускной режим заработал в Москве с 15 апреля, при этом было заблокировано около миллиона пропусков, выданных с нарушениями (в том числе из-за предоставления гражданами некорректных сведениях о себе или о целях поездки). Кроме того, возникали перебои с выдачей пропусков индивидуальным предпринимателям. В первый день в московском метро образовались огромные очереди из-за того, что полицейские проверяли пропуска вручную.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Гайки и дальше будут затягивать, (лишь бы резьбу не сорвали только)!