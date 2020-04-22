Москва

Москва перешла на автоматическую проверку цифровых пропусков, предоставляющих гражданам право на проезд в транспорте во время карантина. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Контроль за передвижением жителей Москвы ведётся с помощью дорожных камер (для автомобилей), турникетов в метро и валидаторов (для тех, кто пользуется общественным транспортом. Так, передвигаться на общественном транспорте теперь можно только при оплате проезда картами «Тройка» или «Стрелка» либо с использованием месячного проездного или социальной карты москвича. Карту необходимо привязывать к цифровому пропуску не менее чем за 5 часов до начала поездки, иначе оплата не совершится, и воспользоваться транспортом не получится.

Пропускной режим заработал в Москве с 15 апреля, при этом было заблокировано около миллиона пропусков, выданных с нарушениями (в том числе из-за предоставления гражданами некорректных сведениях о себе или о целях поездки). Кроме того, возникали перебои с выдачей пропусков индивидуальным предпринимателям. В первый день в московском метро образовались огромные очереди из-за того, что полицейские проверяли пропуска вручную.


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