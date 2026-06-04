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Проверьте свой Mac на наличие мусора: эта бесплатная утилита найдёт гигабайты хлама на вашем компьютере

Фархад


Многие пользователи уверены, что macOS самостоятельно поддерживает порядок в системе и не требует дополнительного обслуживания. Отчасти это действительно так, но со временем на накопителе всё равно накапливаются временные файлы, кэши приложений, журналы работы системы, остатки удалённых программ и другие данные, которые продолжают занимать место.

Проблема в том, что встроенные инструменты macOS показывают далеко не всё содержимое накопителя и не всегда позволяют быстро понять, куда исчезают десятки гигабайт свободного пространства. Вручную искать такие данные через Finder можно, но это долго и неудобно. Намного проще использовать специализированную утилиту, которая автоматически просканирует систему и покажет всё лишнее в одном окне. Например, MacClean. Как она работает — рассказываем в этой статье.



В первую очередь приложение будет полезно владельцам MacBook с небольшим объёмом встроенного накопителя. Если свободное место постоянно заканчивается, а раздел «Хранилище» в настройках не даёт понятного ответа, куда пропали гигабайты памяти, MacClean поможет быстро разобраться в ситуации. Также утилита пригодится тем, кто регулярно устанавливает и удаляет программы. После деинсталляции, как правило, многие приложения оставляют на диске настройки, журналы, кэши и другие файлы, которые продолжают занимать место даже спустя месяцы после удаления.

Ещё один сценарий использования — контроль состояния системы. Программа позволяет отслеживать загрузку процессора, оперативной памяти и накопителя без запуска дополнительных мониторов активности.

Вот как можно почистить компьютер с помощью MacClean:
  • Для начала скачайте последнюю версию программы по ссылке с GitHub;
  • Откройте файл DMG и перенесите приложение в папку «Программы»;

  • Запустите MacClean и предоставьте необходимый доступ;
  • После запуска выполните сканирование системы. Утилита автоматически найдёт системный мусор, временные файлы, кэши приложений, журналы и другие данные, которые можно безопасно удалить;

  • При необходимости воспользуйтесь дополнительными инструментами, включая деинсталлятор приложений с поиском связанных файлов, анализатор занятого пространства на диске, поиск дубликатов и набор инструментов для обслуживания системы.


Отдельно стоит отметить встроенный виджет для строки меню. Он позволяет в реальном времени отслеживать загрузку процессора, использование оперативной памяти и состояние накопителя, не открывая отдельные окна и системные утилиты.

В отличие от многих похожих утилит для очистки системы, MacClean распространяется бесплатно и имеет открытый исходный код.
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