Проявилась веская причина навсегда отключить Always-on Display на своем iPhone 14 Pro

Олег

AoD

В интернете начали появляться жалобы пользователей iPhone 14 Pro, которые способны навсегда отбить желание использовать Always-on Display. Информацию собрал азиатский ресурс MyDrivers.

Согласно источнику, у владельцев iPhone 14 Pro спустя менее чем полгода после покупки выгорают экраны. На дисплее проявляются артефакты и остаточное изображение. Судя по фотографиям из отзывов, виной этому революционная функция iOS 16 — Always-on Display. 

AoD

На снимках отчетливо видно, что на дисплее остаются следы от часов и даты с локскрина, а также проявляются нативные обои iPhone 14 Pro. Они не исчезают, даже если заходить в разные приложения или менять оформление интерфейса. Похоже, что Apple не до конца проработала этот нюанс, и матрица оказалась не приспособлена постоянно отображать одно и то же без вреда для себя.

Стоит упомянуть, что у владельцев «яблочных» флагманов продолжают проявляться артефакты возле Dynamic Island. Apple обещала исправить их софтверно, но, судя по всему, этого не произошло. 

iPhone 14 Pro

Кстати, если вам не хочется полностью отключать Always-on-Display, то ранее мы рассказали, как настроить его автоотключение на ночь. При таких настройках вы будете пользоваться режимом в течение дня, а ночью он не будет выжигать матрицу. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Dmitriy
+396
Dmitriy
Интересно, если это действительно так, как до такого докатились? Технологии этой уже много лет, неужто и тут не смогли ее правильно стырить или применить?
Сегодня в 14:48
#
tellurian
+5038
tellurian Dmitriy
Экраны делает Самсунг. Думаю тут единичный случай. Надо узнать детали.
Сегодня в 15:59
#
Дмитрий Павлов
+114
Дмитрий Павлов
Дня три попользовался когда 14-й купил а потом отключил.
час назад в 20:07
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