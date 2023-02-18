Проявилась веская причина навсегда отключить Always-on Display на своем iPhone 14 Pro

В интернете начали появляться жалобы пользователей iPhone 14 Pro, которые способны навсегда отбить желание использовать Always-on Display. Информацию собрал азиатский ресурс MyDrivers.
Согласно источнику, у владельцев iPhone 14 Pro спустя менее чем полгода после покупки выгорают экраны. На дисплее проявляются артефакты и остаточное изображение. Судя по фотографиям из отзывов, виной этому революционная функция iOS 16 — Always-on Display.
На снимках отчетливо видно, что на дисплее остаются следы от часов и даты с локскрина, а также проявляются нативные обои iPhone 14 Pro. Они не исчезают, даже если заходить в разные приложения или менять оформление интерфейса. Похоже, что Apple не до конца проработала этот нюанс, и матрица оказалась не приспособлена постоянно отображать одно и то же без вреда для себя.
Стоит упомянуть, что у владельцев «яблочных» флагманов продолжают проявляться артефакты возле Dynamic Island. Apple обещала исправить их софтверно, но, судя по всему, этого не произошло.
Кстати, если вам не хочется полностью отключать Always-on-Display, то ранее мы рассказали, как настроить его автоотключение на ночь. При таких настройках вы будете пользоваться режимом в течение дня, а ночью он не будет выжигать матрицу.
Согласно источнику, у владельцев iPhone 14 Pro спустя менее чем полгода после покупки выгорают экраны. На дисплее проявляются артефакты и остаточное изображение. Судя по фотографиям из отзывов, виной этому революционная функция iOS 16 — Always-on Display.
На снимках отчетливо видно, что на дисплее остаются следы от часов и даты с локскрина, а также проявляются нативные обои iPhone 14 Pro. Они не исчезают, даже если заходить в разные приложения или менять оформление интерфейса. Похоже, что Apple не до конца проработала этот нюанс, и матрица оказалась не приспособлена постоянно отображать одно и то же без вреда для себя.
Стоит упомянуть, что у владельцев «яблочных» флагманов продолжают проявляться артефакты возле Dynamic Island. Apple обещала исправить их софтверно, но, судя по всему, этого не произошло.
Кстати, если вам не хочется полностью отключать Always-on-Display, то ранее мы рассказали, как настроить его автоотключение на ночь. При таких настройках вы будете пользоваться режимом в течение дня, а ночью он не будет выжигать матрицу.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides