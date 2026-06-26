Прожорливая Windows сдалась кризису: новый базовый минимум — 8 ГБ

Компания Microsoft обновила рекомендации по объёму оперативной памяти для компьютеров под управлением Windows 11, снизив минимальную планку с 16 до 8 ГБ. Обновлённые данные были опубликованы в гайде по выбору устройств Surface на официальном сайте корпорации. В Microsoft утверждают, что восьми гигабайт достаточно для работы с офисными приложениями, веб-серфинга и других типовых сценариев использования. При этом для запуска ИИ-функций Copilot+ по-прежнему требуется не менее 16 ГБ оперативной памяти.Изменение рекомендаций совпало с выпуском обновлённых версий планшета Surface Pro и ноутбука Surface с уменьшенным объёмом оперативной памяти, а также с отказом от поддержки ИИ-функций в этих моделях. Профильные СМИ также обратили внимание на то, что из блога компании была удалена рекомендация по оснащению игровых компьютеров 32 ГБ ОЗУ. Корпорация не делала официальных заявлений по поводу этих изменений, однако практика показывает, что для работы с несколькими десятками вкладок в браузере или тяжёлыми приложениями 8 ГБ будет недостаточно.По данным аналитиков, решение Microsoft связано со стремлением сделать устройства Surface более доступными и снизить их стоимость на фоне роста цен на оперативную память. В то же время для пользователей, планирующих активно использовать ИИ-инструменты, рекомендуется выбирать конфигурации компьютеров с 16 ГБ ОЗУ и выше. При этом на сайте Microsoft по-прежнему указаны минимальные системные требования для Windows 11 — 4 ГБ оперативной памяти, однако этот объём уже давно считается недостаточным для комфортной работы.