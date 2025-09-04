Прям как апельсин: iPhone 17 Pro получит яркую оранжевую расцветку

Фархад

17

До презентации Apple iPhone 17 осталось пять дней, а это значит, что финальные утечки с наибольшей долей вероятности окажутся правдой. Сегодня инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями, подтверждающими выпуск оранжевого iPhone.

На снимках представлены кнопки управления камерой для всей линейки iPhone 17. На одном изображении мы видим желтый, зеленый, синий, розовый и черный цвет. На другом — более темный синий, серебристый и яркий оранжевый. Последний очень похож на оттенок, используемый в кнопке действия на Apple Watch Ultra.

Похоже, в этом году нас ждёт самый яркий цвет за всю историю существования iPhone Pro. Обычно Apple выбирает для «Прошек» более приглушённые и тёмные оттенки.

Как он будет выглядеть вживую, мы узнаем уже во вторник, 9 сентября.
9to5
Комментарии

tellurian
+2623
tellurian
Я куплю такой, если цена будет такой же, как у других цветов. Переплачивать не буду.
Вчера в 22:00
#
SithV
+1703
SithV
А почему вы думаете что именно Про будет оранжевым? Кнопки то есть на всей линейке теперь… Эпл не любит эксперименты))
Вчера в 22:47
#
+17
dimonker
На титановых вотч тоже оранжевая кнопка😀
Вчера в 23:19
#