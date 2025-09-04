Прям как апельсин: iPhone 17 Pro получит яркую оранжевую расцветку
Фархад Усманов
—
До презентации Apple iPhone 17 осталось пять дней, а это значит, что финальные утечки с наибольшей долей вероятности окажутся правдой. Сегодня инсайдер Сонни Диксон поделился фотографиями, подтверждающими выпуск оранжевого iPhone.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides
На снимках представлены кнопки управления камерой для всей линейки iPhone 17. На одном изображении мы видим желтый, зеленый, синий, розовый и черный цвет. На другом — более темный синий, серебристый и яркий оранжевый. Последний очень похож на оттенок, используемый в кнопке действия на Apple Watch Ultra.
Похоже, в этом году нас ждёт самый яркий цвет за всю историю существования iPhone Pro. Обычно Apple выбирает для «Прошек» более приглушённые и тёмные оттенки.
Как он будет выглядеть вживую, мы узнаем уже во вторник, 9 сентября.