Прям как баннер Apple. Дизайнер из России показал идеальный iPhone 17 Pro Max







Релиз нового поколения iPhone состоится только через неделю, но читатели iGuides уже могут заценить, насколько круто он будет выглядеть. Талантливый концептмейкер Релиз нового поколения iPhone состоится только через неделю, но читатели iGuides уже могут заценить, насколько круто он будет выглядеть. Талантливый концептмейкер Константин Миленин поделился с нами эксклюзивными рендерами iPhone 17 Pro Max, а мы собрали все инсайды. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Сразу отметим, что рендеры основаны на инсайдах от проверенных источников. На протяжении последних нескольких лет мы в коллабе с Костей публиковали изображения разных iPhone за несколько недель до официальных релизов, и всегда наше видение на 99% совпадало с конечным продуктом. Единственный момент, который трудно предугадать — точные цвета, поскольку даже в промоматериалах Apple они выглядят иначе, чем вживую.Теперь к iPhone 17 Pro Max: на рендере видно, что сам корпус, включая вытянутый блок камер, будет выплавлен из металла. При этом на задней панели появится окошко из матового стекла, под которым будут расположены магниты для MagSafe. Это будет одним из самых важных конструктивных изменений. Из плюсов такого решения — увеличенный блок камер точно не разобьется при падении. А стеклянная вставка с обновлённой технологией MagSafe позволит заряжать AirPods от iPhone.Также обратите внимание на кнопку управления камерой — скорее всего, она будет разделена на две части, но сохранит сенсорную панель для свайпов. Эта информация появлялась в сети, но зарубежные источники её неправильно интерпретировали — они посчитали, что речь идёт о второй кнопке Camera Control, которая будет расположена в другой части боковой грани.Спереди кардинальных изменений ждать не стоит. Максимум Apple уменьшит рамки и слегка укоротит Dynamic Island. Ну, а финальные расцветки мы увидим уже 9 сентября.