Прямо в сезон: Xiaomi выпустила ультрадешёвый пылесос для борьбы с клещами

Фархад


Популярный производитель разных прикольных гаджетов Xiaomi расширил экосистему устройств для поддержания чистоты в доме. Mijia Mite Remover 3 Pro — новая попытка бренда сделать уборку не просто эффективной, а максимально умной. Модель заточена под борьбу с аллергенами и пылевыми клещами, которые скапливаются в матрасах, на диванах и прочей текстильной мебели. Судя по характеристикам, это прямо профессиональный инструмент.

Главная особенность новинки — мощность всасывания 17 кПа. За это отвечает обновлённый бесщеточный двигатель, который выдает стабильную тягу и вытягивает пыль даже из глубины ткани. При этом устройство остаётся компактным и весит всего 1,7 кг, так что его удобно использовать одной рукой. Работает всё это без проводов, а встроенного аккумулятора хватает примерно на 30 минут уборки. Этого достаточно, чтобы пройтись по кровати, дивану и другим зонам, где чаще всего скапливаются аллергены.

Но самое интересное — интеграция с HyperOS. Через систему Xiaomi HyperConnect можно отслеживать уровень загрязнения в реальном времени. На корпусе даже есть LED-дисплей, который сразу показывает, насколько поверхность чистая, а в приложении Mi Home доступна более подробная аналитика.

Стоит Xiaomi Mijia Mite Remover 3 Pro всего 599 юаней (~$84/6900 рублей). Пока модель доступна только в Китае, но скоро выйдет и глобальная версия.
0
Источник:
XiaomiTime
Рекомендации

