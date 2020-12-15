«Обновление watchOS 7.2 включает новые функции и улучшения, в том числе Apple Fitness+. Дополнительные функции содержат уведомления о низком уровне кардио-фитнеса и поддержку дисплеев Брайля. Также в апдейте содержатся улучшения производительность.

Возможность получения уведомлений, когда ваша кардио-тренировка находится на низком уровне.



Возможность проверки уровня кардио-тренировки в зависимости от вашего возраста и пола в приложении „Здоровье“ на iPhone.



Определение фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии) на частоте сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту.



Поддержка ЭКГ на Apple Watch Series 4 и новее в Тайване.



Поддержка дисплеев Брайля с VoiceOver.



Для получения информации о безопасности посетите раздел: https://support.apple.com/HT201222».







Apple выпустила watchOS 7.2. Это второе крупное обновление седьмой версии после запуска в сентябре, которое можно загрузить через специальное приложение Apple Watch для iPhone, перейдя в «Общие» > «Обновление ПО». Для установки апдейта смарт-часы должны быть заряжены не менее, чем на 50 процентов и подключены к зарядному устройству, а также находиться в зоне действия айфона.В операционной системе watch 7.2 появилась поддержка нового сервиса Apple Fitness+, который пока недоступен в России. Также в обновлении появилась функция Cardio Fitness, измеряющая максимальное количество кислорода, которое ваше тело может потреблять во время тренировки (VO2 max).Доступ к Cardio Fitness можно получить в приложении «Здоровье» на iPhone. Вот полный список изменений: