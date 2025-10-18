Пугающий слив: подробные данные жителей РФ продают в сети



Фото: Pixabay



Утечка поможет вскрыть даже двухфакторную защиту, считают эксперты. Утечка поможет вскрыть даже двухфакторную защиту, считают эксперты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователь под ником ByteToBreach разместил в даркнете объявление о продаже 3 ТБ данных российских пользователей. По его словам лот содержит: ФИО, номера, IP-адреса, банковские сообщения, коды активации и многое другое. Вся информация похищена у двух крупных SMS-агрегаторов, название которых злоумышленник не уточняет.Эксперты полагают, что если утечка подтвердиться, владелец архива с данными сможет перехватывать коды двухфакторной аутентификации, а также заниматься всеми формами фишинга, включая банки и онлайн-сервисы.Подтверждений о взломе со стороны властей или агрегаторов пока не поступало.