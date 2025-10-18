Пугающий слив: подробные данные жителей РФ продают в сети

Артем
Снимок экрана 2025-10-18 154723.png
Фото: Pixabay

Утечка поможет вскрыть даже двухфакторную защиту, считают эксперты.

Пользователь под ником ByteToBreach разместил в даркнете объявление о продаже 3 ТБ данных российских пользователей. По его словам лот содержит: ФИО, номера, IP-адреса, банковские сообщения, коды активации и многое другое. Вся информация похищена у двух крупных SMS-агрегаторов, название которых злоумышленник не уточняет.

Эксперты полагают, что если утечка подтвердиться, владелец архива с данными сможет перехватывать коды двухфакторной аутентификации, а также заниматься всеми формами фишинга, включая банки и онлайн-сервисы.

Подтверждений о взломе со стороны властей или агрегаторов пока не поступало.
1
Источник:
SecurityLab
Комментарии

Volnorez Uraganov
+119
Volnorez Uraganov
Вот поэтому надежней сведений на бумаге пока непридумано, какого хрена смс с кодами активации и подтверждениями вообще сохраняются, зачем это надо едрит дарданела мать, какая на хрен цифровизация может быть вообще если нет возможности безопасного хранения данных, тем более чего ради сохранять смс с кодами активации !!!
минуту назад
#